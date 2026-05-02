連登仔力數香港「燒味佬」6宗罪？狠批「靚肉儲埋唔知做乜」惹議 網民：食燒味係睇彩數

燒味對港人來說並不陌生，不時人日常都會到燒臘店「斬料加餸」，加上近年部分餐廳推出平價燒味飯吸客，更有廿四味成員Brian力推的高質燒味，引起一陣港式燒味熱潮。不過，近日有「連登仔」發文力數香港「燒味佬」6宗罪，直斥燒味質素參差，又指「靚肉儲埋唔知做乜」，惹來不少網民留言熱議，直言「食燒味係睇彩數」，詳情即看下文！

「連登仔」6宗罪力數香港「燒味佬」 ？

近日，有網民在網上論壇以「香港d（啲）燒味佬大部份都係食X大」為題發文，力數香港「燒味佬」6宗罪！文中提到，在燒臘店選購燒味時，出品質素參差，認為全因「燒味佬」的態度而起，叉燒「可以斬d（啲）又硬又皺既（嘅）比（俾）你」；燒肉的話就是「成舊肥豬肉車落黎（嚟）」；燒鴨只是「得塊皮」，鴨肉薄如「A4紙」；選豉油雞或白切雞的話，會「斬碎哂」，因而出現不少碎骨，影響口感。

樓主又提出，整盒燒味飯原本僅有白飯屬「合格」，但又會由於豉油過多，而令白飯變得「又濕又淋」；如要求另加薑蓉時，又會因「冇嗌雞」而被拒絕，因而對「燒味佬」深感不滿。

網民：食燒味係睇彩數

對於有「連登仔」針對「燒味佬」的6大控訴，引來網民熱議，不少人認同經常遇到質素參差的燒味飯，質疑「靚肉儲埋儲埋唔知做乜」，直指「生意都唔X識做」；有不少人更認為買燒味「男女有別」，甚至認為女性前往買燒味較著數，笑言「要肥燶叉有肥燶叉，要半肥瘦有半肥瘦」、「同老婆去食，佢有鵝髀，我就得背，啲肉薄過紙。」

有網民認為「食燒味係睇彩數」，因「靚肉」通常都會留起「做例牌」，又謂「我碟叉飯d（啲）叉燒同對面搭台個例牌加個白飯d（啲）叉燒係兩樣嘢嚟」。

文：TF

資料及圖片來源：LIHKG、星島圖片庫



