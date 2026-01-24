繼「燒鵝Dope」再出手！廿四味Brian力推油麻地隱世大排檔 激讚九肚魚/鵝腸/蠔煲「insane」 1道餸好食到眼都凸

近期因「Hermès版叉燒」食評爆紅的組合廿四味（24herbs）成員Brian，近日再度出手，於社交平台力讚油麻地大排檔「生記菜館」。他憑著有嗰句講嗰句的率直風格，好食就讚，唔啱食亦照直講，加上幽默生動的表情及語氣，再次引發網民熱烈討論。

廿四味Brian試食油麻地大排檔 大讚「super fxxking amazing」

事緣，Brian早前在網台節目上，以「Hermès版叉燒」形容銅鑼灣「甘棠燒鵝」的叉燒，其生動貼地的食評風格，如「美味到要着兩條褲」，令他迅速成為網絡紅人。其食評不僅廣泛流傳，其獨特的用字更成為時下潮語，影響力不容小覷。

近日，Brian再下一城，在Instagram上載短片，分享他親身光顧油麻地廟街一間地道大排檔「生記菜館」的體驗。他毫不吝嗇其讚美之詞，形容餐廳「super fxxking amazing」，並大讚鵝腸、炸九肚魚等好味到「嚇X死」、「so fxxking dope（超讚）」，更指蠔煲、咕嚕肉等是「insane（瘋狂）」，咕嚕肉入口一刻Brian「眼都凸埋」，他驚嘆「味道中X晒」！ 。他形容雞湯翅「香、清，但taste到所有flavor（感受到所有的味道），好正」、蒸魚「fresh、texture really good（新鮮，口感很好）」。一連吃了十多道菜，Brian 直指「呢間嘢全部都好食，但最top係炒飯」。雖然「飽到上眼」，但最後Brian仍吃了飯後甜品菠蘿，同樣令他大叫「好X好味」。

有讚有彈照直講 網民「呢啲先係食評」

Brian試食時七情上面，亦貫徹其非常直接的風格，在品嚐「芝士龍蝦烏冬」時，他就對著鏡頭照直講，認為「烏冬太腍」、「芝士鹹咗啲」，毫不掩飾其真實想法。最後，他給予大排檔「8/10」的總體高分。

Brian的推薦再次引起網民極大迴響。不少網民留言大讚其食評「堅好食」，並欣賞他「有嗰句講嗰句，呢啲先係食評，讚」的誠實風格。更有網民笑言「老細你介紹完之後，全部都好難等位」，擔心餐廳將會一位難求。亦有粉絲表示「自從睇咗brian之後無睇過任何foodie keep going」，可見其真實不造作的風格深受網民喜愛。



