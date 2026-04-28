內地客呻西貢食海鮮一肚氣？自購海鮮餐廳代加工 不滿「失蹤式上菜」被當隱形人 網民：本地人都不會去

西貢以海鮮聞名，向來是不少旅客來港必到的景點。不過，日前有內地客在社交平台苦呻在西貢吃海鮮時「一肚氣」，稱於附近街市入手部份海鮮後，再到餐廳付費加工，同時亦有光顧餐廳小菜及炒飯等，惟餐廳上菜速度過慢，直言全程節奏如「吃一口，等半小時」，力數用餐過程4大不滿，引來不少網民同情其遭遇。

內地客呻西貢食海鮮一肚氣？不滿「失蹤式上菜」被當隱形人

西貢地理位置臨海，魚穫豐富，吸引不少旅客前往朝聖品嚐海鮮。西貢碼頭海鮮街不乏海鮮餐廳，食客除了可以即場選購海鮮加工，部份餐廳接受客人自攜海鮮，並以付費加工方式交由餐廳烹調。

近日，有內地旅客表示事前於網上進行資料搜集後，決定前往區內其中一間海鮮餐廳。他表示，當日一行人先到附近街市入手部分海鮮，再付費交由餐廳加工，同時在餐廳點了多個小菜及炒飯，打算享用一頓「快樂碳水+新鮮海味」。惟這次用餐體驗卻令事主大為崩潰，稱每道菜幾乎相隔半小時才上桌，形容是「失蹤式上菜」，只能乾坐看着鄰桌用餐，「催了至少三、四次，基本沒啥用」。

事主又指，全程感覺被當成「隱形人」，甚至留意到遲來客人的上菜速度更快，「並且還比我們更早吃完走人」，質疑餐廳將「代加工的全部往後排」，又稱加工費不算少，「$80-$130一道菜，體驗完全不匹配這個價格」。事主曾經多次催促店員上菜，但對方沒有解釋或任何補救措施，「一直在等、在氣、在懷疑人生」，大嘆：「除非你願意接受『吃一口，等半小時』的節奏，西貢海鮮可很好吃，但選錯店真的毀一頓飯」。

網民同情：本地人都不會去

對於事主的體驗，不少網民表示同情，同時推介可到其他地方食海鮮，「食海鮮可以去布袋澳、鯉魚門、屯門三聖邨」、「吃海鮮加工不如去大埔墟街市，買了上樓上熟食加工就可以」。有網民表示本地人甚少到西貢吃海鮮，建議到較多本地客人光顧的餐廳，「鴨脷洲、南丫島，越多本地港人去，裝修平凡的，一定實惠」、「本地人唔會去西貢食海鮮」、「食海鮮好多間，問吓香港朋友介紹」。

文：RY

資料及圖片來源：小紅書