Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！

飲食
更新時間：15:55 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:55 2026-04-28 HKT

在物價騰飛的香港，在連鎖麵包店入手一個麵包，動輒索價十元以上已是常態。近日，竟有網民發現灣仔一間老牌麵包店，以「時光倒流價」$10售賣一份由三個菠蘿油相連的「菠蘿蟲蟲包」，其極高的性價比，旋即在網上引起熱烈討論。

灣仔街坊麵包店 菠蘿油$10三個成逆市奇葩  

日前，有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」內發文，大力推薦灣仔老牌麵包店「百事吉餅店 」的出品。事主在帖文中分享了一款包身長長如「毛蟲」般的菠蘿油，並對其親民的定價讚不絕口。

該網民在帖子中表示，這間「老牌餅店，好生意，好食」，自己光顧後，更買了多個與他人分享，可見其質素備受肯定。另外，從他分享的菠蘿油相片中可見，這款菠蘿油其獨特之處是由三個小型菠蘿包連成一排，每個中間也夾著一片牛油。事主吃罷再與網友分享「呢一間我唔係成日買，但係頭先食咗又幾好食，一排菠蘿油$10雞，抵食 」，而這款三合一的菠蘿油，更是令人加倍滿足。

「時光倒流價」引網民熱議：唔知有冇錢賺

帖文觸發網民熱烈討論。大部分留言都對這個「時光倒流價」感到不可思議，直呼「真係好抵」。有網民馬上作出比較，指一般連鎖餅店「一個都賣12蚊啦」，直言對比之下「 呢度成三個先十蚊喎， 佢哋都唔知有冇錢賺添呀！」。此番言論引起廣泛共鳴，不少人認同「咁大個$10雞好平喎」，並認為在連鎖店夾擊下，大家更應該身體力行支持這些「老舖」。

店員解畫 ：老闆堅持做街坊生意

《星島頭條》就平價菠蘿油一事向店方了解，店員回覆指這款定價$10的「三合一」菠蘿油已販售多年。她坦言，這款麵包是由三個「迷你包」組成，單個計算確實比正常的菠蘿包要小，但三個連在一起則比一個正常的菠蘿油要大，因此一向深受街坊歡迎，工場每天都需要不停密密出爐。至於為何能維持如此實惠的價格，店員則笑言舖頭是「做街坊生意」，並相信老闆也不會事事賺到盡。

圖片、資料來源: Ricky Cheung＠facebook

延伸閱讀：茶記套餐凍飲「加$4」新時代？冰室$69六寶飯組合震驚食客 網民轟離譜：完全唔值錢

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
蔡卓妍阿sa無預警宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢：以後請多多指教
00:46
蔡卓妍阿sa無預警宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢：以後請多多指教
影視圈
3小時前
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
賺到盡？家屬公審老人院「頹飯」得隻蛋 過來人曬更極限劣食：「三粒燒賣你見過未？」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
16小時前
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
16:34
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
19小時前
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
視帝黃宗澤再現健康問題？一部位疑萎縮「不可逆轉」  曾被指斷崖暴瘦狀態堪憂
影視圈
7小時前
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公林俊賢任星級健身教練 課堂時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公林俊賢任星級健身教練 課堂時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居
影視圈
3小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
2026-04-27 15:41 HKT
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
香港初代韓國餐廳「新羅寶」銅鑼灣店結業！開業逾30年 曾獲米芝蓮推薦 蔡瀾曾讚：有3道菜只有這裡能做到
飲食
20小時前
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電。
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電 投運在即5分鐘完成通關
即時中國
19小時前