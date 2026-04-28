灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！

在物價騰飛的香港，在連鎖麵包店入手一個麵包，動輒索價十元以上已是常態。近日，竟有網民發現灣仔一間老牌麵包店，以「時光倒流價」$10售賣一份由三個菠蘿油相連的「菠蘿蟲蟲包」，其極高的性價比，旋即在網上引起熱烈討論。

灣仔街坊麵包店 菠蘿油$10三個成逆市奇葩

日前，有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」內發文，大力推薦灣仔老牌麵包店「百事吉餅店 」的出品。事主在帖文中分享了一款包身長長如「毛蟲」般的菠蘿油，並對其親民的定價讚不絕口。

該網民在帖子中表示，這間「老牌餅店，好生意，好食」，自己光顧後，更買了多個與他人分享，可見其質素備受肯定。另外，從他分享的菠蘿油相片中可見，這款菠蘿油其獨特之處是由三個小型菠蘿包連成一排，每個中間也夾著一片牛油。事主吃罷再與網友分享「呢一間我唔係成日買，但係頭先食咗又幾好食，一排菠蘿油$10雞，抵食 」，而這款三合一的菠蘿油，更是令人加倍滿足。

「時光倒流價」引網民熱議：唔知有冇錢賺

帖文觸發網民熱烈討論。大部分留言都對這個「時光倒流價」感到不可思議，直呼「真係好抵」。有網民馬上作出比較，指一般連鎖餅店「一個都賣12蚊啦」，直言對比之下「 呢度成三個先十蚊喎， 佢哋都唔知有冇錢賺添呀！」。此番言論引起廣泛共鳴，不少人認同「咁大個$10雞好平喎」，並認為在連鎖店夾擊下，大家更應該身體力行支持這些「老舖」。

店員解畫 ：老闆堅持做街坊生意

《星島頭條》就平價菠蘿油一事向店方了解，店員回覆指這款定價$10的「三合一」菠蘿油已販售多年。她坦言，這款麵包是由三個「迷你包」組成，單個計算確實比正常的菠蘿包要小，但三個連在一起則比一個正常的菠蘿油要大，因此一向深受街坊歡迎，工場每天都需要不停密密出爐。至於為何能維持如此實惠的價格，店員則笑言舖頭是「做街坊生意」，並相信老闆也不會事事賺到盡。

圖片、資料來源: Ricky Cheung＠facebook

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