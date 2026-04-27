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茶記套餐凍飲「加$4」新時代？冰室$69六寶飯組合震驚食客 網民轟離譜：完全唔值錢

生活百科
更新時間：16:13 2026-04-27 HKT
發佈時間：16:13 2026-04-27 HKT

茶餐廳套餐叫凍飲一般要加$2或$3，多數港人對此見慣不怪。不過，隨時代改變，生活及經營成本上漲，最近有網民到元朗一間冰室用餐時，發現凍飲已經進入要加$4的「新時代」，連同一客「六寶飯」埋單$73，而該餐廳出品的「六寶飯」組合更加令一眾網友怒轟離譜：「成碟最有營養係白飯！」

茶記凍飲加$4「新時代」？元朗冰室$69六寶飯組合震驚食客

向來在茶餐廳叫套餐配凍飲大多要加$2，惟近年食肆經營成本上漲，最近有網民光顧元朗一間冰室，發現凍飲加錢已經需要$4，連同一客「六寶飯」埋單合共$73，讓他慨嘆：「香港食肆套餐凍飲加收$4的時代已經開始」。除了凍飲要加$4，樓主所點的「六寶飯」組合更是令一眾網民怒轟「離譜」。

網民轟離譜：成碟最有營養係白飯

提到「六寶飯」，大眾一般認為是以燒味為主，如油雞、燒腩仔、叉燒、燒鵝等。惟餐廳出品的「六寶飯」竟是香腸、火腿、餐肉、煙肉、煎蛋等，再配上黑椒汁，令一眾網友不禁大轟離譜：「仲以為燒味嗰種『六寶』先可以收70幾，乜而家幾塊餐肉頹餐都可以叫做『六寶』」、「全加工食品無一例外叫六寶飯」、「望住啲加工肉，餐肉煙肉腸，美名為六寶」。

有網民表示餐肉、火腿、腸仔等為加工食品，籲少吃為妙，「唔建議經常食，尤其係小朋友同孕婦要更加小心」、「高血壓餐」、「餐肉、腸仔、煙肉呢啲完全唔值錢，鈉含量你己超標」、「成碟最有營養係白飯」。有網友則表示如此配搭寧願自煮更好，「食呢啲咁唔健康嘅食物，仲要加$4飲凍飲？！比我喺屋企煮個公仔麵好過了！」。至於凍飲已發展至加$4，有網民直言收費越加越貴，「好過搶」、「見過有啲要加6蚊」、「好在屋企附近有啲餐廳冷熱同價」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads

延伸閱讀：香港茶餐廳凍飲加錢真相大揭秘！港人老闆親解3大原因 網民反應兩極：很合理VS無法說服我

 

 

 

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