Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因

飲食
更新時間：19:21 2026-04-24 HKT
發佈時間：19:21 2026-04-24 HKT

香港餐飲業競爭激烈，連鎖店的興衰更迭是常態。曾經風靡一時，後來卻一度沉寂的港式西餐廳「椰林閣」，近年在不景氣的市道下竟現逆市翻生的勢頭。繼中秀茂坪、將軍澳、荃灣等地開店後，近日更重返多年前結業的鴨脷洲海怡半島，引發網民及街坊對其東山再起的熱烈討論。

「椰林閣」逆市擴張至9分店 先後進駐鴨脷洲、將軍澳、荃灣

有網民近日發現「椰林閣」在將軍澳新都城中心、荃灣千色匯等地開設分店。根據網上資料，連同即將開幕的鴨脷洲海怡西廣場分店，「椰林閣」的版圖將擴展至最少九間，其捲土重來之勢，令不少網民感到驚訝。

網民拆解「椰林閣」東山再起主因

對於「椰林閣」的東山再起，不少街坊留言稱「估佢唔到又會返嚟開」，品牌的再現亦勾起了市民的集體回憶。不過，有食客指出餐廳的感覺已非昔比，認為「已經唔係以前嗰種感覺」，指出「以前雖然價錢唔算高檔，但係入邊嗰個燈光暗暗地，而且位置都比較闊」，如今則「基本上就係一間茶餐廳」，失去了以往的西餐廳情調。

同時，有網民不禁好奇「椰林閣點解做返起？」，並歸納出多個「翻生」主因。許多人認為關鍵在於食物品質有所改善，加上價格維持親民，「啲嘢好食，有人招呼，落單，價錢公道」。亦有留言讚賞細節，例如「價錢唔貴，側邊有任拎紙巾，凍飲唔係用鐵杯」，普遍同意「如果食物有改善，做返起唔出奇」。

全盛期曾擁逾60分店 一度瀕臨結業

「椰林閣」於1988年創立，主打親民的港式西餐如鐵板牛扒、酥皮湯等，在八、九十年代全盛時期擁有超過60間分店，是無數家庭和學生的童年回憶。然而，隨著時代變遷，品牌規模大幅萎縮，一度僅存兩間分店，被認為已走到結業邊緣。

同場加映：大埔振興逆市擴張 首間粉麵店料5月天后開業 主打丸類粉麵、小食 網民：估佢唔到

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
9小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
7小時前
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
影視圈
7小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
4小時前
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT
涉於紅山半島單位內襲擊妻子 男子否認襲擊罪 妻供稱遭辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
01:47
男子涉於紅山半島寓所襲妻 妻供稱夫遭銀行解僱情緒暴躁 對其辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
社會
6小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
30出頭夫婦擁26物業 年收租逾250萬 三年半狂掃低水盤 極致慳家拒買自住樓
30出頭夫婦擁26物業 年收租逾250萬 三年半狂掃低水盤 極致慳家拒買自住樓
海外置業
5小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
2026-04-23 15:44 HKT