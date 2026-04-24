「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因

香港餐飲業競爭激烈，連鎖店的興衰更迭是常態。曾經風靡一時，後來卻一度沉寂的港式西餐廳「椰林閣」，近年在不景氣的市道下竟現逆市翻生的勢頭。繼中秀茂坪、將軍澳、荃灣等地開店後，近日更重返多年前結業的鴨脷洲海怡半島，引發網民及街坊對其東山再起的熱烈討論。

「椰林閣」逆市擴張至9分店 先後進駐鴨脷洲、將軍澳、荃灣

有網民近日發現「椰林閣」在將軍澳新都城中心、荃灣千色匯等地開設分店。根據網上資料，連同即將開幕的鴨脷洲海怡西廣場分店，「椰林閣」的版圖將擴展至最少九間，其捲土重來之勢，令不少網民感到驚訝。

網民拆解「椰林閣」東山再起主因

對於「椰林閣」的東山再起，不少街坊留言稱「估佢唔到又會返嚟開」，品牌的再現亦勾起了市民的集體回憶。不過，有食客指出餐廳的感覺已非昔比，認為「已經唔係以前嗰種感覺」，指出「以前雖然價錢唔算高檔，但係入邊嗰個燈光暗暗地，而且位置都比較闊」，如今則「基本上就係一間茶餐廳」，失去了以往的西餐廳情調。

同時，有網民不禁好奇「椰林閣點解做返起？」，並歸納出多個「翻生」主因。許多人認為關鍵在於食物品質有所改善，加上價格維持親民，「啲嘢好食，有人招呼，落單，價錢公道」。亦有留言讚賞細節，例如「價錢唔貴，側邊有任拎紙巾，凍飲唔係用鐵杯」，普遍同意「如果食物有改善，做返起唔出奇」。

全盛期曾擁逾60分店 一度瀕臨結業

「椰林閣」於1988年創立，主打親民的港式西餐如鐵板牛扒、酥皮湯等，在八、九十年代全盛時期擁有超過60間分店，是無數家庭和學生的童年回憶。然而，隨著時代變遷，品牌規模大幅萎縮，一度僅存兩間分店，被認為已走到結業邊緣。