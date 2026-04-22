兩餸飯龍頭「權發」落重本挽客？巨型銀鱈魚扒當1餸 設新工場符國際標準 網民反應兩極……

香港連鎖兩餸飯店龍頭之一「權發小廚」於本月初（4月5日）陷食安風波，其後經食環署上門檢查後，並因涉事處所牆身及地台有污漬而提出檢控，惟有網民表示向來人龍不斷的「權發小廚」分店在事件揭發後變得冷清。至近日，權發小廚老闆娘再度上傳影片向大眾致歉，同時籌備全新符合國際要求的全新食物工場，並由即日起推出「重本」菜式阿拉斯加魚柳及銀雪魚扒，更稱可以「當一餸」，務求挽回食客信心，對此一眾網民有何看法，即睇詳情！

兩餸飯龍頭「權發小廚」食安風波未停 老闆娘再度致歉：承認管理疏忽

本月初，「權發小廚」被指其位於觀塘的食物工場處理凍肉方式不當，同層商戶投訴職員將凍肉擺放在電梯口，導致樓層傳出嚴重臭味，影響環境衛生。當時，「權發」老闆解釋事件源於供應商送貨及員工處理不當，並向受影響租戶致歉，同時在官方專頁刊登聲明，承諾日後嚴格監管環境衛生。

其後，食環署接報後前往食物工場檢查食物處理流程與衞生情況，發現處所牆身及地台有污漬，並根據《食物業規例》第132X章提出檢控。

事件發酵至今，「權發」老闆娘日前再度在官方專頁上傳影片，除了向受影響商戶及客人致歉，承認管理上有疏忽，「沒有監管好供應商送貨的時候將貨物擺在公共區域，也沒有管理好員工妥善處理有積水的紙箱，導致有異味的產生。」而他們在得悉事件後已立即到場了解，並為所有在送貨期間被弄壞門把的商戶更換門把手，有關商戶也表示滿意和接受。

5月開設新工場符國際標準 加強員工培訓及監督

與此同時，她稱店方現正籌備一間全新的食物工場，按照國際公認預防性食物安全管理系統HACCP標準及設計，預計5月投入運作，務求讓顧客食得放心。她又強調，工廠主要是用作醃製、切割食材，確保所有分店味道基本一致，而且從沒有生產任何成品供應到分店，所有分店食物均為現製。

至於涉事的員工，老闆娘表示他了解到自己為公司造成嚴重傷害，不過考慮到他有家庭負擔，而且不容易找工作，決定接受他的道歉；經員工同意下上傳身份證，目的是證明公司並非請黑工。她又稱，日後會再加強前線員工及工廠員工的培訓，並認真加強監督員工的工作。

人流減「落重本」出新菜式挽客？炸銀鱈魚扒當1餸 網民反應兩極……

事件發生至今，有網民發現「權發小廚」分店人流減少，以往不時出現的排隊人龍不復在。為了挽留食客，店方宣布即日起推出全新菜式「粟米或咕嚕阿拉斯加魚柳」及「蜜桃沙拉阿拉斯加銀雪魚扒」，並分別「當一餸」，同時附上合格檢驗檢疫證書，明顯是「落重本」。有食客到場，稱「銀雪魚當一餸，淨餸有四舊」，形容「兩餸飯食到銀鱈魚都算抵」。

對此，一眾網民反應兩極，有食客表示會繼續支持，「加油，Focus（專注）返做食物本身，繼續支持」、「已經過去咗啦，我會繼續食權發，係兩餸飯嘅最好食嘅一檔」；惟亦有網民認為事件不在於食品質素，「其實係咪誤解社會大眾關注既問題呢？依家唔係質疑供應商來貨已經有問題，而係送貨來儲存急凍食材擺放位置出現衛生問題，拎呢d證明書無意思」、「有合格證明呢個係一定要㗎啦，唔好將一啲你哋必要做嘅嘢講到好似有改善咁」。

有網民則認為店方仍有不少需要改善的問題，如員工態度，「你首先要管理下自己啲員工啲態度先！同埋唔好開咁多分店整低啲品質」、「其實唔太清楚之前發生乜嘢事，不過覺得而家個雙餸飯個架架細咗，大件啲餸就求其一兩件就算。」

來源：權發小廚、香港兩餸飯關注組@Facebook

文：LW