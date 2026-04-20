麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？

麥當勞隱藏點餐技巧？連鎖快餐向來是市民的「糧尾之選」之一，最近有港男在社交平台發文，稱早前在麥當勞等待取餐時，留意到有男顧客用1「神奇」點餐方法買豬柳漢堡餐，原本不解為何該名男士的堅持，但經網民提醒後，才發現原來可以「慳一加慳」，即看下文了解詳情！

麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐

近日，有網民在Threads發文，指早前在麥當勞等待取餐時，留意到有男顧客點餐，「佢話要豬柳蛋漢堡走蛋。」當時店員提醒他，可以直接購買豬柳漢堡餐，「但佢都仲係堅持要走蛋」。網民見狀不禁感嘆：「唔夠膽想像佢幾有錢，真係貧窮限制想像。」

帖文隨即引起網友討論，不少人提醒樓主留意兩個套餐的價錢即可知道背後的原因。事實上，豬柳漢堡餐的價格為$39；豬柳蛋漢堡餐則售$30.5，若要求走蛋，即等同獲得一份豬柳漢堡餐。換言之，上單時要求「豬柳蛋漢堡餐走蛋」，即可省下$8.5！

網民熱議：2026仲有人唔知？

對於樓主的帖文，有不少網友表示驚訝：「2026仲有人唔知豬柳蛋漢堡平過豬柳漢堡？」、「呢樣嘢十幾年前已經係……」、「走蛋係平過就咁豬柳漢堡餐，我以為係常識嚟」、「連我唔食呢個餐都見過好多次啲人話豬柳蛋係平過豬柳呢件事，以為已經冇人唔知。」

有網民則分享自身經歷，「以前細薯條、豬柳蛋漢堡係特價，唔想飲汽水，會叫豬柳蛋走蛋，加兩包細薯條，兩包細薯條係多過大薯條。」

圖片及資料來源：Threads@oscar._.tch、麥當勞

文：Y



