台灣旅客嚴選「香港美食排行榜」！頭3位有1共同點 引大量港人激動反駁：遊客口味

不少旅客都會在社交平台上分享旅遊經歷。近日，一名台灣旅客分享了他心目中的香港地道美食排行榜，名單上的餐廳選擇，讓不少香港人大感意外，認為這些餐廳並非他們心目中的地道之選，意外掀起一場關於「遊客口味」的熱烈討論。

台灣旅客嚴選香港美食必吃清單 港人反指熱捧茶記是「遊客口味」

該名台灣旅客在社交平台Threads上分享香港之旅的必吃餐廳清單，並列出心目中的前三名，依次為「翠華」、「華嫂冰室」及「牛奶冰室」。他同時提及深受旅客歡迎的「蘭芳園」，並表示期待品嚐「澳洲牛奶公司」，顯然對這趟美食之旅十分滿足。

港人熱議：本地人唔會去

這份看似平常的遊客食記，卻意外引起香港本地人的熱烈討論。許多留言指出，榜上有名的餐廳多為連鎖式經營或專做遊客生意的店鋪，與地道口味存在差距。有網民直言看到名單的當下「真的要笑出來」，更有人表示「這三間是我身為香港人唔會去的」、「老實說以上三家都是旅客才會吃」。

對於榜首的「翠華」，有網民認為其出品近年相對普通，雖然「作為旅客去都ok」，但已非昔日的水準。至於「華嫂冰室」，則被指是「名人效應吸引」，因多位藝人的推薦而聲名大噪。

有在地的香港網民反而提出其他建議，認為真正地道的體驗在別處。有人力推「澳牛一定要試試 ，感受香港人速度必去」，也有人推薦傳統餅店，「有機會可以試試傳統麵包店新鮮出爐的蛋撻，不是你在台灣食到那種，一定要試！」

台灣網民請教本地人才知道的「寶藏店」推薦

這場熱議也引起了台灣網民的關注。有台灣人對此現象表示「香港人都不支持自家食物。真是失望，但我還是喜歡香港事物」。更有網民藉此機會向香港人請教，希望能發掘更多地道選擇，「既然在地香港人覺得這三家沒辦法苟同的話，可以自薦一下有哪幾家是真的很少人知道又好吃的店呢」。