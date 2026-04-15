太興斬料優惠！經典玫瑰豉油雞外賣驚喜價 $48半隻／$88隻
更新時間：16:48 2026-04-15 HKT
發佈時間：16:48 2026-04-15 HKT
發佈時間：16:48 2026-04-15 HKT
太興向來以其高品質的燒味和地道港式美食深受食客歡迎，是許多家庭和上班族的用餐首選。近日，太興為回饋顧客，特別推出限時外賣優惠，其招牌菜式「經典古法玫瑰豉油雞」現在只需$88即可享用全隻，肉質嫩滑，滋味無窮，絕對是晚餐加餸的超值之選！
大興古法玫瑰豉油雞 秘製醬汁每日浸製
太興的玫瑰豉油雞之所以能成為經典，其獨特的秘製豉油醬汁功不可沒。這款醬汁經過精心調配，醬香濃郁，鹹甜適中，能完美突顯雞肉的鮮味。為了確保最佳品質，太興堅持全線分店每日在現場新鮮浸製豉油雞，讓雞肉完全吸收醬汁的精華。出爐的豉油雞不僅色澤油潤亮麗，散發著誘人的香氣，而且每一口雞肉都保持著鮮嫩多汁的口感，嫩滑得令人一試難忘，完美重現了香港人記憶中最地道的豉油雞風味。
限時驚喜價格 輕鬆為晚餐加餸
這次太興推出的外賣優惠，旨在讓更多食客能以實惠的價格品嚐到這道經典菜式。無論是家庭聚餐還是朋友小聚，一份美味的豉油雞都能為餐桌增添豐富色彩。這個限時推廣無疑是精明食客的福音，讓您無需花費太多，便能輕鬆「加餸」，享受一頓豐盛美味的晚餐。
優惠詳情
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優惠內容：經典古法玫瑰豉油雞
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優惠價格：$88/隻，$48/半隻
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供應時段：每日下午3:30至6:30
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供應分店：太興全線分店
（Megabox、信德中心、加連威老道分店分店除外）
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條款細則：
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此優惠僅限外賣自取。
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優惠供應視乎分店當日銷情而定，售完即止。
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太興保留隨時更改優惠條款及細則之權利，恕不另行通知。
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如有任何爭議，太興保留最終決定權。
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