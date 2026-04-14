餐廳店員1原因要求食客「轉讓」鍋貼？目擊港人震驚：真係聞所未聞 店方有回應……

香港飲食業服務質素不時被詬病，近日有港人在社交平台發文，指日前在深水埗一間餐廳目擊離譜一幕，稱店員竟因1事要求食客「轉讓」尚未進食的鍋貼予其他客人，被拒絕後仍不心息，最後遭群起斥「咁唔衛生！」才作罷，讓他大感震驚，形容事件荒謬，「真係聞所未聞！」即看下文了解詳情。

店員1原因要求食客「轉讓」鍋貼？遭群起斥：「咁唔衛生！」

近日，有港人在Threads發文，指昨日（13日）在深水埗「君戶鍋貼大王」吃晚飯時目擊離譜一幕，「隔咗幾晚都忍唔住Post上嚟！真係聞所未聞。」據事主描述，當日他入座後點了5隻鍋貼和1杯豆漿，店員表示需等候約10分鐘，「我話可以呀！」期間，他又留意到鄰桌一位較早到店的男客人已經開始享用鍋貼。

此時，有一位女士進店購買鍋貼外賣，「期間有個小姐嗌外賣又係叫鍋貼。」店員突然急忙走進店內，要求該名鄰桌男客人「轉讓」其尚未進食的3隻鍋貼予外賣客人：「先生，我轉頭補返3隻鍋貼俾你啊，有個小姐嗌外賣呀！」男客人對此十分錯愕，隨即表示：「我食過點俾你啊！你有冇衛生常識㗎！」惟店員仍堅持：「好快咋，3分鐘補返俾你」，直至全場食客不滿斥「咁唔衛生」後，店員才無奈表示「算啦算啦，你食啦」而作罷。

樓主補充，該名男顧客事後拒絕進食餘下的3隻鍋貼，並直接離開餐廳，「真係唔明點培訓員工可以有呢啲咁荒唐嘅事發生。」

網民不解：咁都問得出口？

帖文引起網民熱議，不少人狠批事件離譜：「真係大癲！咁都問得出口」、「個阿姐可能唔係第一次咁癲」、「仲邊有人夠膽幫襯」、「唔當客係人」、「如果我係食緊嗰個，會即刻扮打個乞嚏去剩返嗰幾隻度，然後食埋佢」；也有網民疑惑：「成件事最唔明嘅係，點解唔可以叫外賣嗰個等一等呢？」、「3分鐘點解唔叫外賣嗰個等？」、「點解唔係叫外賣嘅等？」

分店負責人回應：呢啲冇職業道德嘅嘢一定唔會做

《星島頭條》記者致電涉事分店查詢，獲分店負責人劉小姐就事件作出回應。劉小姐表示，事發時自己並不在場，但強調店家絕不會要求顧客將已經食用過的餐點轉交予外賣客人，又直言「呢啲咁冇職業道德嘅嘢，我地一定唔會做。」

然而，她也承認，由於外賣服務有時會非常忙碌，為了體諒不想長時間等候的顧客，過去確實發生過詢問堂食客人能否先將未動用的食物轉讓給外賣訂單的例子，但她強調這種情況相當少見。對於這次的事件，劉小姐推測，可能是因為當值的店員並未察覺該份鍋貼已經被客人品嚐過，才會提出轉讓的要求，最終釀成誤會。

圖片及資料授權：Threads@shinvolleyball

文：Y