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連鎖包點店「新」雞扎餡料反傳統！豬肚、魚肚以這食材取代... 網民嘆靈魂盡失

飲食
更新時間：16:49 2026-04-18 HKT
發佈時間：16:49 2026-04-18 HKT

食肆為控制成本而調整食材的做法時有發生，但未必所有食客都能接受。近日，有網民在連鎖包點店購買點心時，發現新款「雞扎」的用料與傳統大相徑庭，不但沒有魚肚，連豬肚亦被換成冬菇，事主慨嘆「用素換走件肉」，事件引起網民廣泛討論。

連鎖包點店「新」雞扎餡料反傳統！豬肚、魚肚以這食材取代...

該名網民在Facebook上分享，指在某連鎖包點店發現標示為「新」雞扎的產品材料有變，與傳統的雞扎以腐皮包裹雞肉、豬肚、魚肚及火腿等食材的做法不同，該店的「新」雞扎不但沒有魚肚，「依家連豬肚都冇埋」，取而代之的是冬菇，以及雞肉、芋頭和火腿。事主對這種改動感到非常失望，認為是「用素換走件肉」的做法，並直言對該店的信心大減，「暫時唔會再幫趁」。

網民嘆靈魂盡失：冇魚肚就差好遠

帖文一出，隨即引起眾多網民共鳴，不少人認為「新」雞扎失去了精髓。許多留言指出，「魚肚豬肚真係靈魂嚟」、「冇魚肚就差好遠」。有網民感嘆，近年雞扎的用料已不斷偷工減料，例如「為咗慳錢唔用火腿」、「魚肚都轉晒豬皮」，甚至「冇咗火腿變咗蟹柳」，但沒想到現在連豬肚都沒有，

此外，不少人批評這種做法是「減料兼加價」，無法接受成本較低的冬菇取代了傳統的魚肚和豬肚。亦有留言指出「冬菇太搶味」，會完全改變雞扎原有的風味。

 

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