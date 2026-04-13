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名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知

飲食
更新時間：13:19 2026-04-13 HKT
發佈時間：13:19 2026-04-13 HKT

顧客於選擇餐廳時，食物質素與服務態度往往是最重要的考量。香港著名導演張堅庭日前在社交平台發文，指他與一眾約20人的波友，因不滿長期光顧的茶餐廳服務屢未改善，決定轉場至另一間連鎖冰室，並轟舊茶記「以為冇佢唔得」，事件旋即在網上引起熱烈討論，即睇內文詳情！

茶記服務差遭張堅庭炮轟！斥「以為冇佢唔得」 偕波友轉場連鎖冰室

日前張堅庭導演於社交平台上分享，他與一群大多為退休人士的波友每次踢波後，都習慣到同一間茶餐廳食早餐兼吹水，「風雨不改，一行20人，茶記茶客互相支持」。然而，他認為該茶記「以為冇佢唔得，沒有改善服務的意思」，最終決定與波友們轉場去另一間連鎖冰室。

他更稱讚新餐廳「招呼好、顏值高、價錢又平少少」，而且「嘈到外賣女要到街外接電話，仍然笑稱冇問題」。他們並為舊茶記計算過，指對方「每月少了收入萬多二萬元」，感嘆「大家原來都忍咗好耐才一刀兩段（斷）」。

網民斥20人太嘈佔座︰人哋軟勸退你唔知

帖文發出後引來大量網民反駁，反應兩極。有部分網民支持張堅庭，認為「服務業比客人體驗真係好重要」，若吃得不高興，不再幫襯是正常選擇。但更多評論則持相反意見，矛頭直指張堅庭及他的波友，批評是他們聲量過大影響他人。

不少人認為，逾20人的團體長時間佔用座位且消費不高，對茶餐廳而言是負擔，直言餐廳的冷淡對待其實是「軟勸退」，稱「我係正常食客…見到成個老人院咁，我寧願唔食」，而且「嘈到外賣女要到街外接電話」卻不自知，實在是騷擾了其他食客。

被嘲「非大客阻人做生意」 張堅庭再發文道歉

另外有網民亦諷刺說，「你以為自己真係米飯班主咩，食個早餐又唔係食圍餐，餐廳寧願做散客好過做你班友啦」、「坐又坐得耐，嘈又嘈過人…人哋又唔可以叫你唔好嚟，寧願怠慢啲，你自己識趣唔好嚟」，以及「你每人叫個餐但就坐幾粒鐘喺度吹水，我都覺得你阻住人做生意啦」等。1

不過，張堅庭隨後再發文，代表「跑馬地呢班半退休老鬼道歉」，承認「講真有時興起佢哋真係幾嘈」，但強調早餐的相聚時光對他們十分重要，「會勸佢哋唔好咁大聲」。他亦為朋友辯護，認為網民部分言論「非常刻薄」，並希望外界理解這群長者朋友的活力與情誼。

資料來源︰張堅庭頻道

延伸閱讀︰食水餃麵都要收$10茶錢？名導轟埋單先知「杯茶唔聲唔聲放枱面」網民：個價比得上酒樓

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