Paul Lafayet預售焦糖燉蛋券 「憑券換」變加$10 港女怒轟：咁我買券嘅原因係？ 店方致歉咁解釋...

預先購買兌換券以享受優惠，是不少港人精明的消費習慣。然而，近日有網民在Threads 上發文，指在使用知名甜品店Paul Lafayet的「法式焦糖燉蛋券」時，被要求額外支付10元，令事主大感不滿，直言「幾好食都覺得失望」。事件引發網民群起批評餅店做法，店方其後公開致歉，並澄清事件為個別員工的操作失誤。

Paul Lafayet 燉蛋券換領惹爭議 顧客被要求補$10差價

知名法式餅店Paul Lafayet的法式焦糖燉蛋向來有口皆碑，每年品牌活動「法式焦糖燉蛋節」期間，燉蛋的換領禮券更會以半價優惠發售，只需 $250 即可購買一套10張，大受歡迎。不過，有港女今日(13日)就在Threads 上，指早前預先購買了兌換券，本以為可以隨時享用，未料到兌換時卻出現問題。帖文除了怒斥店家安排，又提醒其他消費者，若見到兌換券上印有「『如有任何爭議店鋪保留最終決定權利』千祈唔好買voucher （禮券）！」。

事主指出，當時她拿著「法式焦糖燉蛋券」到分店兌換時，店員竟表示「每一張劵要額外加＄10先可以換」。根據餅店官方網站資料，其招牌法式焦糖燉蛋目前售價為$60，對比早前「法式焦糖燉蛋節」的推廣價格，似乎每件法式焦糖燉蛋加價了$10，這也讓事主懷疑額外收費與產品加價有關。

她對此感到十分不解，認為自己購買的是實物兌換券而非現金券，店舖理應承擔原材料加價等經營風險，而非將其轉嫁至顧客身上。她強調：「討論嘅唔係呢$10嘅問題」，而是當時她帶著小朋友滿心歡喜拿著換領券，前往換取甜品享用，豈料店家要求補錢，而帶來的「失落與失望」。

網民怒斥店家:做法好肉酸

帖文一出，隨即引起廣泛迴響。不少網民認為店家做法不妥，留言稱「做法好肉酸」、「管理層係啲咩垃圾人?」。有網民直指券上列明「『憑券即可換領法式焦糖燉蛋一件』叫佢解釋下呢句點解」。亦有其他顧客分享過往不快的經歷，例如「路過想換一個，又話要提早打電話去留」，形容該店「超級麻煩！」。

Paul Lafayet發文致歉 強調並非品牌政策：個別操作失誤

事件發酵後，Paul Lafayet官方迅速作出回應，向受影響的顧客「深表歉意」。店家澄清，要求額外收費屬「個別操作失誤，並非品牌政策」，並強調凡持有早前購買的「法式焦糖燉蛋換領券」的顧客，均可直接換領產品，「無需補付$10」。品牌表示，已即時向前線團隊重申正確的換領指引並會加強培訓，以避免同類事件再次發生。

資料來源：tszzyin@Threads、Paul Lafayet

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