片皮鴨放題劈價$98/位！雲海匯/囍慶任食3小時每位加送6頭鮑魚/大虎蝦/燉響螺 無限任飲紅白酒
更新時間：16:53 2026-04-11 HKT
發佈時間：16:53 2026-04-11 HKT
發佈時間：16:53 2026-04-11 HKT
深受家庭及上班族歡迎的連鎖酒樓雲海匯及囍慶，以其優雅的裝潢及穩定的粵菜水準，成為許多港人飲茶聚餐的首選。最近，酒樓推出極具吸引力的片皮鴨3小時放題優惠，最平只需$98即可任食片皮鴨及多達45款小菜、點心等，更額外贈送6頭鮮鮑魚、煎焗大虎蝦、燉響螺等多款矜貴菜式，絕對是近期最不容錯過的餐飲優惠。
4月13日6pm開搶
【快閃優惠｜低至$98/位】雲海匯、囍慶科學園、囍慶顯徑「片皮鴨3小時放題」限時加送葡撻
>>按此預訂連結<<
雲海匯/囍慶3小時任食片皮鴨 低至$98/位+送鮑魚/金箔葡撻
中菜廳雲海匯、囍慶科學園及顯徑分店近日推出超抵片皮鴨任食放題，任食3小時每位只需$98起。這次放題的重頭戲無疑是無限添加京式片皮鴨，以傳統掛爐方式烤製的片皮鴨，外皮入口香脆鬆化，鴨肉嫩滑多汁，搭配特製的薄餅、青瓜、京蔥及甜麵醬享用，讓人齒頰留香。
除片皮鴨外，放題菜單更涵蓋逾45款美食，由特色小菜、精美點心、燒味、主食到甜品飲品，應有盡有。推介包括酸甜黑豚肉、蜜餞欖角骨、珍菌牛柳粒、椒鹽脆皮豆腐粒、脆皮燒腩仔、沙薑雞腳、奶皇千層糕、，而且更可無限量任食點心，以及任飲紅白酒、汽水及橙汁等。
每位額外送4款矜貴菜式
另外，惠顧片皮鴨放題優惠的每位食客，更可額外贈送4款單點菜式，絕不馬虎。當中包括爽彈鮮甜的茄汁煎焗大虎蝦、滋補養生的雲南野菌燉響螺、矜貴的蠔皇6頭鮮鮑魚伴椎茸，以及驚喜甜點酥皮金箔葡撻，為豐盛的晚餐畫上完美句號，性價比極高。
【快閃優惠｜低至$98/位】雲海匯、囍慶顯徑｜超值片皮鴨3小時放題｜限時加送酥皮金箔葡撻（位上）
- 優惠價︰星期一至五$98/位、星期六日及公眾假期$128/位（原價$368/位）
- 備註：現場另收茶芥、酸菜、原價加一服務費；不適用於5月1，8-10，25日以及6月19-21日
- >>按此預訂連結<<
【快閃優惠｜低至$98/位】囍慶科學園｜超值片皮鴨3小時放題｜限時加送酥皮金箔葡撻（位上）
- 優惠價︰星期一至五$98/位、星期六日及公眾假期$128/位（原價HK$368/位）
- 囍慶科學園店尊享優惠：加送杯裝雪糕、大廚老火湯、豉椒炒青口、補腦合桃包；5月9-10日以及6月19-21日$268/位
- 備註：現場另收茶芥、酸菜、原價加一服務費；不適用於5月1，8，25日
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【快閃優惠｜低至$128/位】雲海匯、囍慶顯徑｜超值片皮鴨3小時放題｜限時加送酥皮金箔葡撻（位上）
- 優惠價︰星期一至五$128/位、星期六日及公眾假期$158/位（原價$368/位）
- 備註：現場另收茶芥、酸菜、原價加一服務費；不適用於5月8-10日以及6月19-21日
- >>按此預訂連結<<
【快閃優惠｜低至$128/位】囍慶科學園｜超值片皮鴨3小時放題｜限時加送酥皮金箔葡撻（位上）
- 優惠價︰星期一至五$128/位、星期六日及公眾假期$158/位（原價HK$368/位）
- 囍慶科學園店尊享優惠：加送『杯裝雪糕』、大廚老火湯、豉椒炒青口、補腦合桃包；5月9-10日以及6月19-21日$268/位
- 備註：現場另收茶芥、酸菜、原價加一服務費
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片皮鴨放題優惠詳情
- 優惠預訂期：2026年4月13日6pm至至4月19日11:59pm
- 使用期：2026年4月14日至6月30日
- 最後落單時間：21:15
- 入座時間：6pm/7pm
- 地址：
- 雲海匯：深水埗深旺道 38 號海達邨二期平台 1 樓 1-01 號舖
- 囍慶科學園：沙田香港科學園科技大道西一號一樓
- 囍慶顯徑：大圍車公廟道 69 號顯徑商場 A 翼 3 樓 301A 號舖（屯馬線顯徑站）
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