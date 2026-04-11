片皮鴨放題劈價$98/位！雲海匯/囍慶任食3小時每位加送6頭鮑魚/大虎蝦/燉響螺 無限任飲紅白酒

深受家庭及上班族歡迎的連鎖酒樓雲海匯及囍慶，以其優雅的裝潢及穩定的粵菜水準，成為許多港人飲茶聚餐的首選。最近，酒樓推出極具吸引力的片皮鴨3小時放題優惠，最平只需$98即可任食片皮鴨及多達45款小菜、點心等，更額外贈送6頭鮮鮑魚、煎焗大虎蝦、燉響螺等多款矜貴菜式，絕對是近期最不容錯過的餐飲優惠。

4月13日6pm開搶

【快閃優惠｜低至$98/位】雲海匯、囍慶科學園、囍慶顯徑「片皮鴨3小時放題」限時加送葡撻

雲海匯/囍慶3小時任食片皮鴨 低至$98/位+送鮑魚/金箔葡撻

中菜廳雲海匯、囍慶科學園及顯徑分店近日推出超抵片皮鴨任食放題，任食3小時每位只需$98起。這次放題的重頭戲無疑是無限添加京式片皮鴨，以傳統掛爐方式烤製的片皮鴨，外皮入口香脆鬆化，鴨肉嫩滑多汁，搭配特製的薄餅、青瓜、京蔥及甜麵醬享用，讓人齒頰留香。

除片皮鴨外，放題菜單更涵蓋逾45款美食，由特色小菜、精美點心、燒味、主食到甜品飲品，應有盡有。推介包括酸甜黑豚肉、蜜餞欖角骨、珍菌牛柳粒、椒鹽脆皮豆腐粒、脆皮燒腩仔、沙薑雞腳、奶皇千層糕、，而且更可無限量任食點心，以及任飲紅白酒、汽水及橙汁等。

每位額外送4款矜貴菜式

另外，惠顧片皮鴨放題優惠的每位食客，更可額外贈送4款單點菜式，絕不馬虎。當中包括爽彈鮮甜的茄汁煎焗大虎蝦、滋補養生的雲南野菌燉響螺、矜貴的蠔皇6頭鮮鮑魚伴椎茸，以及驚喜甜點酥皮金箔葡撻，為豐盛的晚餐畫上完美句號，性價比極高。

【快閃優惠｜低至$98/位】雲海匯、囍慶顯徑｜超值片皮鴨3小時放題｜限時加送酥皮金箔葡撻（位上）

【快閃優惠｜低至$98/位】囍慶科學園｜超值片皮鴨3小時放題｜限時加送酥皮金箔葡撻（位上）

【快閃優惠｜低至$128/位】雲海匯、囍慶顯徑｜超值片皮鴨3小時放題｜限時加送酥皮金箔葡撻（位上）

【快閃優惠｜低至$128/位】囍慶科學園｜超值片皮鴨3小時放題｜限時加送酥皮金箔葡撻（位上）

片皮鴨放題優惠詳情