Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式

社交媒體的潮流瞬息萬變，繼大寶冰室肉餅飯後，近日香港網絡被一股「Jayden之亂」席捲。一句「Jayden啊，mami都叫咗你...」的句式，因獨特的中英夾雜語氣，被網民套用在各種生活場景中，引發了廣泛的二次創作及討論。而事件的核心在於模仿及嘲諷部分港媽中英夾雜和語句不通順的說話方式，同時也引起了品牌爭相「抽水」。

「Jayden」成Threads迷因二次創作主角 嘲諷港媽中英夾雜、語句不通順

這股熱潮可追溯至今年二月，兩名KOL Matthew（matthewpwj_）及Janice（janicewanwan）在社交平台Instagram上發布的一段影片。影片中，他們以誇張的語氣，並配上「中英夾集有助Children盡快pick up English」、「Mommy told you嘅一定是correct的」等內文，模仿及諷刺部分港媽中英夾雜的說話方式。這種搞笑的風格令影片迅速在網上瘋傳，引起大量網民共鳴，並觸發了後續的「Jayden之亂」。

此後，「Jayden」成為了這個網絡迷因的主角。網民指出，這種語氣帶有貶意，諷刺「本身唔係英文好好／廣用中英文嘅媽咪，夾硬用識嘅英文單字攝入句子」，導致話語不通順，與慣常的港式中英夾雜有所不同。

由於「Jayden」是香港的熱門英文名字之一，連同「Hailey」、「Nathan」、「Charlotte」等名字亦經常被加入創作中，網民將此句式套用於吃飯、購物、旅遊等各種情境，引發洗版式傳播。

各大品牌緊貼熱潮 爭相「抽水」

這股「Jayden之亂」更被各大品牌發掘，紛紛藉此進行「抽水」宣傳，以更貼地的方式與年輕消費者互動，例如連鎖薄餅店Pizza Hut便推出了「Jayden同Hayley，今晚Mami帶你地去食Pizza」的宣傳文案。就連電器零售商豐澤也加入了這場網絡狂歡，發文問道「Jayden，你係咪want部computer呀？」，可見其爆紅的程度已成功滲透至不同行業的營銷策略之中。

網民憂「中英夾雜」成年輕人說話常態

儘管大部分網民視之為玩笑，但亦有不少人表達了憂慮。有網民擔心名為「Jayden」的人會因此在生活中感到困擾，「大家有冇諗過Jayden以後日子點過？由校長到校工、老細到老婆都用同一個Tone同你講嘢，仲要樣樣都唔準唔得唔俾唔可以，好陰功」。

另一方面的擔憂則更為深遠，指向了對本地語言文化的衝擊。有意見認為，若任由這種「Jayden媽」式的說話風格流傳下去，恐怕會影響下一代的語言習慣，更引述已在現實中聽到如「mami我好afraid啊」的說法，憂慮這會成為未來香港年輕人的說話常態。

一街都是Jayden？外媒形容「極度流行」改前三思

Jayden這個名字，其實在現今世代確實相當有代表性，它的普遍程度，甚至令外媒形容為2026年父母應「避免」的「悲劇名字」之一。

英國《鏡報》引述一位嬰兒命名專家的說法，Jayden（或Jaden、Jadon等同音） 這個男孩名字，曾經「極度流行」。專家指出，這個名字在2000至2010年代風靡一時，在遊樂場隨處可聞，但正因如此，當一個名字變得過於新潮受歡迎，它就失去了獨特性。而且這種名字很容易與特定時代緊緊相扣，若干年後，有機會給人一種「過時」的感覺。

資料來源：matthewpwj_、janicewanwan