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一田超市/百貨3大優惠！一連3日低至9折 再送$36現金券

飲食
更新時間：16:46 2026-04-09 HKT
發佈時間：16:46 2026-04-09 HKT

復活節長假剛結束，又是時候為家居添置日常用品，迎接新的工作週。以貨品齊全、品質優良見稱的大型日式百貨公司一田，向來是香港人購買生活雜貨、生鮮食品和家電的首選。為回饋顧客，一田將於本週末（4月10日至12日）推出一連三日的「會員三重限時購物賞」，優惠涵蓋超市及百貨，當中包括全單折扣及現金券回贈，絕對是入貨的最佳時機！

一田超市百貨折上折 滿額即享低至9折優惠

一田將於本週末推出一連三日的「會員三重限時購物賞」。
一田將於本週末推出一連三日的「會員三重限時購物賞」。

這次快閃優惠專為一田會員而設，優惠分為三大部分，讓顧客在不同類別的消費中都能享受到折扣。第一重獎賞最為直接，只要在全線一田分店單次消費滿$288，即可獲贈$36電子優惠券，方便下次購物時使用。第二重優惠則聚焦於超市的個人護理及家庭清潔用品，例如洗髮水、沐浴露、洗衣液、衛生紙等，只需買滿$100，會員即可享額外92折，對於消耗量大的家庭來說非常划算。第三重優惠則適用於一田生活百貨，會員單次買滿$1,000，即可享9折；即使非會員，購物滿$1,000也能享有95折，同樣吸引。

一田生活百貨部分雲集了眾多優質品牌，正好可以趁著9折優惠入手心儀已久的產品。例如想為廚房升級，可以考慮入手一個全新的「Le Creuset」琺瑯鑄鐵鍋，其優良的導熱及保溫效果，無論是燉肉、煲湯或焗麵包都非常出色。又或者添置一套德國「ZWILLING」的刀具或廚具，讓下廚過程更得心應手。除了廚具，百貨部亦有各式床品、小家電、旅行用品及服飾，例如換季必備的舒適純棉床單、具備空氣淨化功能的風扇，或是準備下趟旅程的行李箱，都可以趁機以優惠價購入。

一田購物優惠詳情

  • 推廣日期： 2026年4月10日（星期五）至4月12日（星期日）

  • 推廣地點： 全線一田分店 (西沙GO PARK店除外)

  • 優惠內容：

    • 第一重 (會員專享)： 於全線一田單一發票購物滿$288，即送$36電子優惠券（共2張$18優惠券）。

    • 第二重 (會員專享)： 單一發票購買超市個人護理及家庭用品滿$100，即享額外92折。

    • 第三重： 於一田生活百貨作單一消費：

      • 會員： 淨值滿$1,000，專享9折。

      • 非會員： 淨值滿$1,000，亦可享95折。

  • 條款及細則：

    • $36電子優惠券將分兩期（4月13-19日及4月20-26日）於下次購物滿$200時使用。

    • 折扣優惠不適用於指定貨品及專櫃，如初生嬰兒配方奶粉、遊戲主機、部分換購產品及「限時特價」產品等。

    • 優惠不可與其他優惠或折扣同時使用。

    • 詳情請參閱店內宣傳品，如有任何爭議，一田有限公司保留最終決定權。

 

同場加映：AEON旗下Mono Mono屯門店開幕3重優惠！$59換購購物車、滿額送$15 另設DAISO專區

 

 

 

 

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