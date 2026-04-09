司徒夾帶直擊餐廳霸位大戰！2女繁忙時間霸4人枱 職員勸阻反駁「我哋3個人」 網民提議2招應對

每逢工作日的午飯時間，位於工商區的餐廳必然是人頭湧湧，上班一族難免要跟陌生食客「搭枱」用膳。最近，香港媒體創作人司徒夾帶則目擊有2位女食客在餐廳霸佔4人枱用膳，當被要求調位配合時，更反駁「我哋3個人」，惟當他離開時，卻發現女食客「好開心咁連線打緊機」，未見第3位食客出現，直言：「呢啲X嘢我就做唔出。」網民留言提議餐廳以2招應對。詳情即看下文！

司徒夾帶直擊餐廳霸位大戰 2女無視職員勸阻霸枱打機

香港媒體創作人司徒夾帶日前在其社交媒體發文，稱日前在觀塘區一間餐廳午膳，當時正值用餐高峰期，鄰桌有2名女子入坐一張4人枱，有女店員「好聲好氣」向兩位女食客查詢，「可唔可以打對面坐，唔好坐埋一邊」，以便騰出二人位置供其他食客使用。豈料，當時其中一位女食客向回應：「我哋3個人。」店員隨即表示「唔好意思」後離開。20分鐘後，司徒夾帶一行三人用膳完畢「埋單走人」，而鄰座仍然只有2位女食客，「佢哋繼續好開心咁連線打緊機」，他直言「呢啲X嘢我就做唔出，學嘢。」

網民狠批霸位舉動「無賴」 提議餐廳2招應對

帖文一出，有不少網民不齒該2名食客的所作所為，批評「人無賴，便無敵」，又無奈表示「屋邨快餐店之日常」、「成日見呢啲人」。有人打趣則表示，「可能得佢哋睇到（第3個人）」、「你有啲嘢睇唔到啫」、「你坐埋去，話『咁啱啦，我一個』 睇下佢地點」。有網民建議餐廳可利用2招應對，如用餐高峰期齊人入座，「餐廳高峰時間，要等齊人先比位客入係啱的」、「阿姐（店員）可以放一個人入去。」

文：TF

資料及圖片來源：司徒夾帶Facebook



