大家樂快閃優惠 花膠雞鍋二人餐$110起！配叉燒拼燒鴨、豉汁蒸魚、糖水

連鎖快餐集團大家樂一直以方便快捷、性價比高的餐飲服務，成為廣大市民的用餐首選。近日，大家樂的網上點餐平台 eatCDC推出了一項極具吸引力的限時優惠，晚市花膠雞鍋小菜二人餐以震撼的74折快閃價$110限量發售，讓顧客以親民的價錢，享受一頓暖心又滋補的盛宴。

大家樂花膠雞鍋二人餐$110起 歎齊燒味、蒸魚、糖水

大家樂花膠雞鍋二人餐$110起 歎齊燒味、蒸魚、糖水

工作一整天後，最愜意的莫過於與親友共享一頓熱氣騰騰的晚餐。這次大家樂推出的花膠雞鍋，不僅僅是一道菜，更是一種溫暖的慰藉。湯底選用足料花膠與鮮嫩的三黃雞一同熬製，膠質精華完美融入湯中，每一口都清甜滋潤、暖胃暖心。

除了主角花膠雞鍋，這個二人餐還精心搭配了海鮮小菜，確保份量與美味兼備。顧客可以在「豉汁蒸倉魚」或「豉汁蒸鱸魚」中二選一，無論是肉質細膩的倉魚，還是鮮甜嫩滑的鱸魚，配上鹹香惹味的豉汁一同清蒸，都能完美突顯魚肉的原始鮮味。此外，套餐還包含一碟「叉燒拼燒鴨」，油潤甘香的叉燒與皮脆肉嫩的燒鴨，是港式燒味的黃金組合，讓人回味無窮。

即日起開售！二人餐快閃優惠

二人餐限量100份的$110快閃價版本將於4月9日（四）上午11時準時開售，對於追求極致性價比的食客來說，絕對是不容錯過的機會。即使錯過了限量搶購，顧客仍可以$125的優惠價購買不限量版本，同樣物超所值。

大家樂「花膠雞鍋小菜二人餐」優惠詳情

訂購平台： eatCDC 網上訂購平台

優惠時段： 限量快閃價： $110 (限量100份)，2026年4月9日上午11時開售。 不限量優惠價： $125

套餐包括： 花膠雞鍋 x2 豉汁蒸倉魚／豉汁蒸鱸魚 x1 (任選其一) 叉燒拼燒鴨 x1 白飯 x2 糖水 x2

條款及細則： 優惠受相關條款及細則約束，圖片僅供參考。

資料來源：大家樂 Café de Coral