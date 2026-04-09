再有連鎖酒樓推晚市破低價！$38起歎炸子雞/椒鹽海蝦/蝴蝶金花斑

近年酒樓面臨飲食業經營挑戰，紛紛推出優惠搶客。以親民價格提供星級粵菜體驗的福苑集團，近日就推出震撼晚市優惠，以低至$38的超值價，讓顧客品嚐鑊氣十足的經典小菜，炸子雞、椒鹽生海蝦、冬瓜盅、蝴蝶金花斑四款任揀，絕對是聚餐的最高性價比之選！

金都海鮮酒家／敍·龍閣晚市優惠 $38起歎經典粵菜

福苑集團旗下的金都海鮮酒家、敍·龍閣及經典廚房，聯合推出晚市優惠。

這次推廣活動精選了四款極具代表性的粵式佳餚，價格極具吸引力。首先是僅需$38的當紅炸子雞，作為宴席上的經典菜式，炸子雞極度考驗師傅對火候的掌握。福苑集團的炸子雞，外皮呈現誘人的金紅色，口感薄脆如紙，裡面的雞肉卻依然保持著鮮嫩多汁的狀態，香氣四溢。同樣只需$38的椒鹽生海蝦，則是一道充滿鑊氣與惹味香氣的避風塘式小炒。新鮮的海蝦經過高溫油炸，鎖住了蝦肉的鮮甜與彈牙口感，再與炸蒜、辣椒和秘製椒鹽一同快速爆炒，鑊氣十足。

若想在炎炎夏日消暑，則可選擇$48的白玉海皇冬瓜盅。師傅將原個冬瓜盅燉煮至軟腍通透，瓜肉吸收了以上湯熬製的海鮮精華，湯頭清澈而味道濃郁。盅內加入了蝦仁、帶子、蟹肉等豐富海鮮，每一口都充滿海洋的鮮甜。而對於愛吃魚的食客，另一款$48的黃金醬蒸蝴蝶金花斑絕對是驚喜之作。新鮮的金花斑被巧妙地切成蝴蝶狀，不僅賣相極佳，更讓魚肉受熱均勻，保持滑溜細緻的口感。

福苑集團優惠詳情