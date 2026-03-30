激罕茶錢優惠！利東集團週年慶 茶錢震撼價位位$3 全線分店適用
更新時間：19:10 2026-03-30 HKT
發佈時間：19:10 2026-03-30 HKT
發佈時間：19:10 2026-03-30 HKT
以精緻粵菜和傳統點心聞名的利東集團，為慶祝其週年紀念，隆重推出了一項極具吸引力的優惠活動，旨在回饋廣大食客的支持。集團旗下所有餐廳，包括廣受好評的利東軒，現正提供$3茶位的震撼優惠，讓顧客能以更親民的價錢，享受一盅兩件的飲茶樂趣，品嚐星級水準的佳餚。
利東軒/利東酒家統一優惠 茶錢位位$3
這次的週年慶典優惠覆蓋利東集團全線品牌，無論是高級食府「利東軒」、「利榮軒」、「利龍軒」，還是大眾化的「利東酒家」及適合舉辦宴會的「港灣宴會廳」，均可享用$3茶位的優惠。這項推廣活動無疑是飲茶愛好者的一大福音，讓顧客不分年紀、不分時段，在任何一間分店都能以極優惠的價錢，與親朋好友共享悠閒的飲茶時光，感受傳統的飲食文化。
利東集團的點心向來以用料上乘、製作精巧而備受讚譽。藉著這次優惠，食客可以盡情品嚐多款經典點心。利東集團旗下餐廳網絡廣泛，分店遍佈港九新界多個核心地區，交通便利，方便來自不同地區的市民前往。無論是家庭樂聚天倫、朋友輕鬆茶聚，還是商務午餐會議，利東集團的餐廳都是理想的選擇。
利東集團週年慶優惠
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優惠內容： 堂食飲茶$3茶位
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適用分店：
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利東軒 (Lei Tung Cuisine)
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利東酒家 (Lei Tung Restaurant)
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利榮軒 (Lei Wing Hin)
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利龍軒 (Lei Lung Hin)
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港灣宴會廳 (Harbour Grand Banquet)
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條款及細則：
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優惠詳情及期限請參考官方發佈或向店員查詢。
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圖片只供參考，食品款式以分店實際供應為準。
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如有任何爭議，利東集團保留最終決定權。
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