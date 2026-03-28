大快活限時酬神燒味孖寶優惠！原隻貴妃雞+半斤燒肉$108 加送$10四市現金券
更新時間：12:31 2026-03-28 HKT
發佈時間：12:31 2026-03-28 HKT
發佈時間：12:31 2026-03-28 HKT
香港知名連鎖快餐店大快活，向來以其多元化的餐點及方便捷的服務深受市民歡迎，無論是日常用餐還是節日加餸，都是不少家庭的熱門選擇。清明節即將來到，大快活亦限時推出「酬神孖寶」外賣燒味套餐，以低至$108的優惠價，即可買到原隻貴妃雞及半斤燒肉，更額外加送$10現金券，為祭祖活動或家庭聚餐提供豐又盛實惠的選擇。
大快活限時酬神孖寶燒味套餐！$108原隻貴妃雞+半斤燒肉
這次連鎖快餐店大快活由即日起至4月6日期間，推出$108酬神孖寶外賣套餐，是專為需要於清明節準備祭祀食品的顧客而設。套餐包括一整隻原隻貴妃雞，外皮金黃油亮，嫩滑多汁，鹹香入味，是祭祖的體面之選。套餐同時，搭配約半斤的脆皮燒肉，外皮卜卜脆，是港人最愛的經典燒味之一。
今日預訂明日取貨
為確保食材的新鮮與品質，優惠套餐採用「今日訂，明日取」的預訂模式。顧客只需在取貨前一天下單，便可在翌日早上9時起提取新鮮製作的燒味。燒味優惠只限外賣，並加送一張$10四市優惠券，不過貴妃雞及燒肉不設斬件服務。優惠推廣期正值清明節前後，是準備掃墓祭祖食品的最佳時機。
大快活酬神孖寶優惠
日期︰即日起至4月6日
優惠內容：以$108購買原隻貴妃雞（免斬）及脆皮燒肉（約半斤、免斬），加送$10現金券一張
預訂方式：今日訂，明日取（每天早上9時起開始預訂）
地點︰全線門市＞＞按此＜＜
條款及細則：餐點供應以個別分店為準；會員優惠不適用於此產品
資料來源︰大快活
延伸閱讀︰大家樂$288祈福燒味套餐！預訂拜神雞/燒腩/燒豬即減$10 還神祭祖必備
最Hit
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
2026-03-27 12:27 HKT
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
2026-03-26 13:32 HKT
「張國榮女友」誤當小三誕女極不幸 晒母女合照如餅印 女兒完美承襲基因當模特兒
2026-03-27 13:00 HKT
北上就醫注意｜深圳照腸鏡¥599平到笑？網民分享血淚史：真正陷阱在「計法」｜Juicy叮
2026-03-27 13:26 HKT
跳樓自殺未遂下身癱瘓 西班牙25歲女子與父打官司勝訴 獲准安樂死
2026-03-27 13:24 HKT