大快活限時酬神燒味孖寶優惠！原隻貴妃雞+半斤燒肉$108 加送$10四市現金券

香港知名連鎖快餐店大快活，向來以其多元化的餐點及方便捷的服務深受市民歡迎，無論是日常用餐還是節日加餸，都是不少家庭的熱門選擇。清明節即將來到，大快活亦限時推出「酬神孖寶」外賣燒味套餐，以低至$108的優惠價，即可買到原隻貴妃雞及半斤燒肉，更額外加送$10現金券，為祭祖活動或家庭聚餐提供豐又盛實惠的選擇。

大快活限時酬神孖寶燒味套餐！$108原隻貴妃雞+半斤燒肉

大快活推出限時酬神燒味孖寶優惠，買貴妃雞及燒肉只需$108。

這次連鎖快餐店大快活由即日起至4月6日期間，推出$108酬神孖寶外賣套餐，是專為需要於清明節準備祭祀食品的顧客而設。套餐包括一整隻原隻貴妃雞，外皮金黃油亮，嫩滑多汁，鹹香入味，是祭祖的體面之選。套餐同時，搭配約半斤的脆皮燒肉，外皮卜卜脆，是港人最愛的經典燒味之一。

今日預訂明日取貨

為確保食材的新鮮與品質，優惠套餐採用「今日訂，明日取」的預訂模式。顧客只需在取貨前一天下單，便可在翌日早上9時起提取新鮮製作的燒味。燒味優惠只限外賣，並加送一張$10四市優惠券，不過貴妃雞及燒肉不設斬件服務。優惠推廣期正值清明節前後，是準備掃墓祭祖食品的最佳時機。

大快活酬神孖寶優惠

日期︰即日起至4月6日

優惠內容：以$108購買原隻貴妃雞（免斬）及脆皮燒肉（約半斤、免斬），加送$10現金券一張

預訂方式：今日訂，明日取（每天早上9時起開始預訂）

地點︰全線門市＞＞按此＜＜

條款及細則：餐點供應以個別分店為準；會員優惠不適用於此產品

資料來源︰大快活