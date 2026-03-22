大家樂$288祈福燒味套餐！預訂拜神雞/燒腩/燒豬即減$10 還神祭祖必備

清明節快到，為配合傳統拜山祭祖習俗，大家樂近期特別推出了「祈福套餐」系列，方便市民準備體面的祭品。其中，「祈福雞+鴻運燒腩」套餐僅售$288，預訂更有折扣，誠意十足！

大家樂超值祈福套餐$288 雞加燒腩好意頭

大家樂推出限定「祈福套裝」。

對於許多需要準備祭品的家庭來說，燒味是不可或缺的一環。大家樂推出的「祈福套餐」正正滿足了這個需求，套餐包括一隻完整的「祈福雞」及一份皮脆肉嫩的「鴻運燒腩」。祈福雞採用原隻鮮雞製作，肉質嫩滑，雞味香濃，寓意吉祥如意；而鴻運燒腩則以其金黃酥脆的外皮和肥瘦相間的五花腩肉見稱，口感豐富，象徵著鴻運當頭，兩者組合既得體又有好彩頭。這款套餐定價為$288，現凡提前預訂，即可享立減$10的優惠，折後僅需$278，為消費者提供了一個既方便又實惠的選擇。

隆重推介原隻燒豬 加$500專人駐場

除了靈活的套餐，如果需要更盛大隆重的祭祀安排，大家樂亦提供「原隻燒豬」預訂服務。原隻燒豬選用優質豬隻，以傳統方法精心烤製，成品色澤金黃，外皮酥化香脆，豬肉鮮嫩多汁，是各種大型慶典、公司開張或隆重祭祖儀式中的焦點。訂購原隻燒豬，更可選擇升級服務，只需另加$500，即可安排師傅親臨現場駐場2小時協助處理燒豬，並包含免費送貨服務，大大減輕了活動籌備者的負擔，讓整個流程更顯氣派和專業。

大家樂祈福套餐優惠