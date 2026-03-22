大家樂$288祈福燒味套餐！預訂拜神雞/燒腩/燒豬即減$10 還神祭祖必備
更新時間：11:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-22 HKT
清明節快到，為配合傳統拜山祭祖習俗，大家樂近期特別推出了「祈福套餐」系列，方便市民準備體面的祭品。其中，「祈福雞+鴻運燒腩」套餐僅售$288，預訂更有折扣，誠意十足！
大家樂超值祈福套餐$288 雞加燒腩好意頭
對於許多需要準備祭品的家庭來說，燒味是不可或缺的一環。大家樂推出的「祈福套餐」正正滿足了這個需求，套餐包括一隻完整的「祈福雞」及一份皮脆肉嫩的「鴻運燒腩」。祈福雞採用原隻鮮雞製作，肉質嫩滑，雞味香濃，寓意吉祥如意；而鴻運燒腩則以其金黃酥脆的外皮和肥瘦相間的五花腩肉見稱，口感豐富，象徵著鴻運當頭，兩者組合既得體又有好彩頭。這款套餐定價為$288，現凡提前預訂，即可享立減$10的優惠，折後僅需$278，為消費者提供了一個既方便又實惠的選擇。
隆重推介原隻燒豬 加$500專人駐場
除了靈活的套餐，如果需要更盛大隆重的祭祀安排，大家樂亦提供「原隻燒豬」預訂服務。原隻燒豬選用優質豬隻，以傳統方法精心烤製，成品色澤金黃，外皮酥化香脆，豬肉鮮嫩多汁，是各種大型慶典、公司開張或隆重祭祖儀式中的焦點。訂購原隻燒豬，更可選擇升級服務，只需另加$500，即可安排師傅親臨現場駐場2小時協助處理燒豬，並包含免費送貨服務，大大減輕了活動籌備者的負擔，讓整個流程更顯氣派和專業。
大家樂祈福套餐優惠
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祈福雞 + 鴻運燒腩套餐： 港幣$288
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祈福雞： 港幣$158/隻
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鴻運燒腩： 港幣$152/斤
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原隻燒豬： 港幣$3,688/隻
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預訂優惠：
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訂購「祈福套餐」可享減$10優惠。
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訂購「原隻燒豬」加$500可享師傅駐場2小時及免費送貨服務。
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條款及細則：
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所有產品需於最少1天前預訂。
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原隻燒豬需於最少3天前預訂。
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優惠詳情以大家樂官方公佈為準。
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圖片只供參考。
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