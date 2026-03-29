Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平

飲食
更新時間：11:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-29 HKT

在市區想尋找一處環境舒適、食物優質且性價比高的茶樓並不容易。近日，有網民在社交平台分享，於長沙灣一間新派酒樓品嚐點心，並對早市優惠價格讚不絕口，僅$56.8的價錢便可一次品嚐蝦餃及燒賣，形容其消費甚至比某些新界地區更為實惠。

長沙灣新派酒樓「星公館」早市優惠 點心孖寶$36.8起 

該名網民在社交平台上分享長沙灣道新派酒樓「星公館」有推出早、午市點心優惠。該酒樓標榜新派粵菜，點心紙上的選擇多樣，除了傳統款式，亦不乏充滿創意的特色點心。早市點心超值組合$36.8，即可自選鹹魚馬蹄肉餅飯、鮮竹陳皮牛肉球、花菇雞包仔、魚茸煎釀三寶等，獲網民大讚「價錢都好合理，比屯門平」。

$56.8點心組合包燒賣+蝦餃

追求極致點心體驗的食客，可選擇$56.8的貴價組合，包包括了粵式點心的靈魂鮮元貝花燒賣及金箔鮮味蝦餃，其蝦餃皮薄晶瑩，爽口彈牙；燒賣則肉質鮮嫩，口感豐富，每一口都能感受到師傅的功架。

星公館

  • 地址：長沙灣長沙灣道650號中國船舶大廈1樓
  • 電話：2341 6888
  • 營業時間：星期一至日 7am-4pm；6pm-10pm

 

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組

 

同場加映：酒店中菜廳2大快閃優惠！片皮鴨點心放題買一送一 $172海陸大餐歎松葉蟹/鮑魚/燒雞

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
社會
21小時前
鍾培生與莊雅婷正式結婚 晒巨型鑽石婚戒報喜 富三代娶民建聯小花求婚儀式掀熱話
鍾培生與莊雅婷正式結婚 晒巨型鑽石婚戒報喜 富三代娶民建聯小花求婚儀式掀熱話
影視圈
12小時前
伊朗局勢｜伊朗稱攻擊美軍支援船及駐杜拜美軍 中東4國外長周日在巴基斯坦會談｜持續更新
02:37
伊朗局勢｜美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」抵中東 也門胡塞武裝再襲以色列 ｜持續更新
即時國際
3小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
復活節｜旅行社指高鐵團爆滿「一票難求」 歐洲團客受戰火影響大跌一半
復活節｜旅行社指高鐵團爆滿「一票難求」 歐洲團客受戰火影響大跌一半
社會
3小時前
陳淽菁為雙眼恐面臨三度開刀：不想再做手術 大律師老公暖心陪伴 曾歷血癌及母再婚打擊
陳淽菁為雙眼恐面臨三度開刀：不想再做手術 大律師老公暖心陪伴 曾歷血癌及母再婚打擊
影視圈
17小時前
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
影視圈
2小時前
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
飲食
22小時前
TVB小生丁子朗拍內地短劇一王戰四后 變油膩霸總被嘲演技浮誇 繼《亞洲超星團》後再惹負評？
TVB小生丁子朗拍內地短劇一王戰四后 變油膩霸總被嘲演技浮誇 繼《亞洲超星團》後再惹負評？
影視圈
22小時前
Threads網民熱議全港最好食片皮鴨！大推中環卅二公館「食物環境服務都好」 網友另推沙田1酒店中菜館：「無得鬥氣」
港人熱議全港最好食片皮鴨！中環卅二公館上榜 網民力推沙田酒店中菜廳：無得鬥氣
飲食
23小時前