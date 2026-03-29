長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平

在市區想尋找一處環境舒適、食物優質且性價比高的茶樓並不容易。近日，有網民在社交平台分享，於長沙灣一間新派酒樓品嚐點心，並對早市優惠價格讚不絕口，僅$56.8的價錢便可一次品嚐蝦餃及燒賣，形容其消費甚至比某些新界地區更為實惠。

長沙灣新派酒樓「星公館」早市優惠 點心孖寶$36.8起

該名網民在社交平台上分享長沙灣道新派酒樓「星公館」有推出早、午市點心優惠。該酒樓標榜新派粵菜，點心紙上的選擇多樣，除了傳統款式，亦不乏充滿創意的特色點心。早市點心超值組合$36.8，即可自選鹹魚馬蹄肉餅飯、鮮竹陳皮牛肉球、花菇雞包仔、魚茸煎釀三寶等，獲網民大讚「價錢都好合理，比屯門平」。

$56.8點心組合包燒賣+蝦餃

追求極致點心體驗的食客，可選擇$56.8的貴價組合，包包括了粵式點心的靈魂鮮元貝花燒賣及金箔鮮味蝦餃，其蝦餃皮薄晶瑩，爽口彈牙；燒賣則肉質鮮嫩，口感豐富，每一口都能感受到師傅的功架。

星公館

地址：長沙灣長沙灣道650號中國船舶大廈1樓

電話：2341 6888

營業時間：星期一至日 7am-4pm；6pm-10pm

資料來源：香港茶餐廳及美食關注組