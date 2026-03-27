青衣商場酒樓晚市極冷清！全場僅數枱客人「真係好少人」 網民列3點：遲啲會執埋

近年不少連鎖酒樓接連結業，本港傳統酒樓經營愈來愈困難。近日，有網民在社交平台上發文，指日前到位於青衣商場的一間酒樓用晚膳時，發現本應該旺場的晚市時段，客人卻只得數枱，感嘆「場地大感覺仲冷清。」帖文引起網民熱議，有網民表示「酒樓夜市靜現在是常態」；也有網民列出酒樓3大死症，直言「遲啲都會執埋。」即看下文了解詳情。

青衣商場酒樓晚市極冷清！全場僅數枱客人「真係好少人」

近日，有網民在Facebook群組「香港酒樓關注組」中發文，指位於青衣商場的一間酒樓晚市極冷清，全場僅數枱客人，「晚市真係好少人，場地大感覺仲冷清。」據他上傳的圖片可見，偌大的酒樓只有寥寥數枱客人，其餘幾十枱都是空枱，讓他感嘆「酒樓業難做。」

網民列3點：遲啲會執埋

帖文引起網民熱議，不少網民認為現今酒樓經營有3大「死症」，首先是性價比低，價格太高且味道不佳，「酒樓晚膳，4,000元左右一席，都是食垃圾，久而久之，無此食欲，轉圖其他」、「寧願結業都要繼續收加一」、「又加一又茶位。」

其次是員工服務態度不好，「最弊酒樓啲樓面串過乜，叫落單又唔睬叫開茶又唔睬，扮聽唔到直行直過」、「服務差，出品差，伙記都冇心做。」最後，有網民指出現港人都北上消費，故傳統酒樓生意愈來愈差，「個個揸住兩蚊、仲嗱嗱聲上去內地食返夠本」、「旺咗深圳」、「搭晒279 X去上水轉火車上去食啫。」

圖片及資料來源：Facebook@香港酒樓關注組

文：Y