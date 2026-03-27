Pierre Hermé中環店3.31結業！開業至今13年 全面撤出香港市場 必試招牌馬卡龍

近年本地零售業及飲食業經歷低潮，由街坊小店到連鎖品牌都難逃結業命運。由法國著名甜品大師Pierre Hermé創辦的「Pierre Hermé Paris」，由2013年開始進駐香港開設首間分店，惟其位於中環國際金融中心（IFC）的最後一間門市將於3月31日正式結業，代表品牌全面撤出市場，即看詳情。

Pierre Hermé中環店3.31結業！全面撤出香港市場

由法國著名糕點師Pierre Hermé創辦的糕餅品牌「Pierre Hermé Paris」總部位於巴黎，分店遍佈東京、大阪、倫敦、杜拜等，深受全球甜品愛好者歡迎。據了解，近日Pierre Hermé Paris以電郵向香港員工宣布結業消息，位於中環IFC的門市亦將於3月31日正式結業，同時代表即將全面撤出香港市場。

中環IFC香港首店開業13年 必試招牌馬卡龍

翻查資料，Pierre Hermé於2013年5月進駐香港，選址中環IFC開設香港首間分店，同年9月再在海港城開設第2間分店，亦曾與香港麗思卡爾頓酒店合作開設甜品店。 除了馬卡龍，香港分店亦有推出中秋節限定月餅及農曆新年禮盒等。

Pierre Hermé獲Vogue雜誌譽為「糕餅界的畢加索」，出身四代傳統糕餅大師世家，1998年Charles Znaty攜手創立Pierre Hermé Paris品牌，同年在東京開設首間分店，並於2001年選址波拿巴時裝區開設巴黎第一分店，憑藉創新口味及精湛工藝於法國、日本、英國等地享負盛名，招牌馬卡龍口感細膩精緻，而且有多款不同口味，成為品牌標誌。

圖片來源：小紅書、PIERRE HERME PARIS香港

文：LW