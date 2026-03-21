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港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意

飲食
更新時間：11:16 2026-03-21 HKT
發佈時間：11:16 2026-03-21 HKT

結婚是人生大事，不少長輩習慣以金飾作為賀禮，寓意幸福與富貴。近日，有即將結婚的港女在社交平台上發文，指因金價持續高企，於是勸說父母勿買金飾，不料父母答應之後竟改買1物，讓她苦呻「更加唔保值。」帖文引起網民熱議，有網民安慰道：「都係一份心意」、「禮物擺一世，理得佢保唔保值呢。」即看下文了解詳情。

港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」

近日，一位即將結婚的港女在Threads上發文，指因近期金價持續高企，她早早勸說父母不要購買金飾，「主要都係想叫佢哋慳錢」。原以為成功說服父母放棄購買黃金，誰料父母最終改為購買鑽石作為結婚禮物，令她無奈直言：「鑽石更加唔保值，早知嗰陣佢買金好過。」

她後續解釋，家中經濟本就不富裕，買完禮物後，父母幾乎沒有現金，日後的醫療開支或退休生活，恐怕仍要依靠她來負擔，「咪等如係我自己出錢買鑽石。」

網民安慰：都係一份心意

帖文引起網民熱議，有網民直言：「勁蝕」、「得返一堆冇用嘅炭」、「金真係好過鑽石好多，屋企人要送就照收就得啦，而家送石真係好無謂」、「真係唔知好嬲定好笑，不過佢地都係因為錫你先買」；也有網民安慰，指是父母一片心意，「佢地錫你丫嘛，唔好嬲啦，永恒嘅心意，你過多十年、廿年，有機會拎返出嚟睇，會有唔同感受」、「其實禮物係心意，冇乜事都唔會賣，唔需要咁計較係咪保值。」

圖片及資料來源：[email protected]

文：Y

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