港人偶遇夢幻紫色消防栓：「唔係AI！」 指定地區限定？網民解畫真正意思……

平日在香港街道上看到的消防栓向來以紅色、黃色為主，近日就有港人在北區偶然發現罕見的紫色消防栓，顏色非常夢幻，直言「唔係AI（生成）！」，好奇其背後的真正用途。原來，紫色消防栓與常見的紅色及黃色消防栓不同，代表一特定的專用標識，而且僅在香港部分地區安裝，同樣「夢幻」的迪士尼樂園都可以找到，即睇詳情！

港人偶遇夢幻紫色消防栓驚訝「唔係AI！」 網民笑言：撞親瘀左

最近，有網民在社交平台上傳一張偶然在香港街頭發現的紫色消防栓照片，好奇其與一般的紅色及黃色消防栓有何分別，「紫色既消防龍頭。有冇人知點解紫色？」並強調並非AI生成的圖片，「唔係AI，北區人見到。」帖文一出，隨即引起不少網民討論，有人表示在香港迪士尼樂園亦曾見過「同款」消防栓，更戲稱是「特別版」；也有人笑言是「撞親瘀左，過一排就散瘀」、「係百變怪嚟嘅」。

紫色消防栓屬再造水系統 指定地區先有？

對於街頭上出現紫色消防栓，有網民隨即留言解釋，紫色消防栓是水務署再造水供水系統的一部分。水務署於2024年3月起分階段向上水及粉嶺區供應再造水，同時於區內安裝專為消防用途的紫色消防栓，有別於一般紅色（飲用水供水系統）及黃色（鹹水供水系統），主要用於景觀澆灌或非飲用用途。至於紫色，則是國際通用的再造水（Recycled Water/Reclaimed Water）或循環再用水的標示顏色。

根據水務署資料顯示，再造水是指將經過污水處理廠處理的排放水，再加工處理後，可以再次使用的水。政府於2006年開始在香港推行再造水試驗計劃，首項試驗在昂坪將收集的污水經處理及再造後，用作非飲用用途。

香港消防栓顏色分別

消防栓又稱「街井」、「消防龍頭」，多為消防員需要撲滅火警時用作接駁消防喉。在香港街頭最常見的「消防龍頭」，除了常見的紅色或黃色，還有黃色、綠色及銀色等。

紅色：連接淡水救火。

黃色：連接鹹水。在香港制水時期，由於食水供應有限，因此多用海水救火，惟海水鹽份容易導致水泵生鏽，故不再普及。

綠色：使用經處理的污水，現時分別可於香港迪士尼樂園、將軍澳百勝角消防及救護學院找到。

銀色：代表未正式經消防處接手處理及使用。

藍色：代表消防栓損壞，無法使用。

來源：cantopopcd@Threads、青年發展委員會Instagram、水務署