觀塘明星海洋酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物

酒樓結業潮一浪接一浪，舊式平民茶樓在香港買少見少。近日，連鎖酒樓集團「明星海洋酒家」在月內接連關閉兩間分店，其中觀塘分店更突然貼出「暫停營業」告示，引起大批網民熱議，不少人擔憂這個昔日的餐飲王國將會成為「歷史遺物」。

觀塘明星海洋酒家3月初結業 貼告示「移步至牛頭角」

「明星海洋酒家」位於觀塘宜安街的分店已圍上木板。

新蒲崗分店於月初結業，如今連同觀塘分店，集團在短短一個月內痛失兩間分店。 （網上圖片）

有網民於社交平台發文，指「明星海洋酒家」位於觀塘宜安街的分店已圍上木板。根據現場圖片，門外貼出的告示寫明，該分店「謹定於2026年3月9日（星期一）開始，內部裝修，暫停營業」，並建議顧客移步至牛頭角或其他分店。

《星島頭條》就此向「明星」官方客服查詢，得到回應卻指「觀塘分店已結業，可惠顧牛頭角分店，謝謝」，直接證實了分店的結業。

明星集團連失分店 九龍/港島區各剩2間

翻查資料，成立於2000年的「明星海鮮酒家集團」近年業務變動頻繁。繼去年年中黃大仙及屯門分店結業後，本月初，新蒲崗分店亦告結業。如今連同觀塘分店，集團在短短一個月內已痛失兩間分店，大半年內多達四間酒樓結束營業。集團旗下的酒家，現時大多集中在新界區，九龍區僅剩深水埗及牛頭角２分店；港島亦僅剩西環及筲箕灣２分店。

對於「明星」接連傳出結業消息，網民反應兩極。不少人對老牌酒樓的式微感到可惜，直言「明星睇來都會變歷史遺物」、「好快全線結業」、「越飲越少平民茶樓」。但亦有大量網民認為問題出在食物品質上，留言稱「佢真係唔好食呢」、「依間明星唔好食，係平 .....」，認為集團「根本就搞唔掂」，結業是意料中事。