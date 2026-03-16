堅尼地城餐廳老闆苦呻生意慘淡「好恐怖」！ 星期五完全無客問「其他地區都係咁？」 圍爐失敗遭網民反嘲：做生意最忌賣慘

近年經濟不景，加上北上消費熱潮持續，本港飲食業正面臨前所未有的挑戰。堅尼地城一間餐廳老闆近日在社交平台上發文，指星期五全場「吉檯」無客，苦呻生意難做「好恐怖」，又問「其他地區都係咁？」帖文一出，不少網民反而嘲諷店家，認為生意慘淡是餐廳定價太高所致，「你堅離地城，賣得貴過中上環....有料」；也有網民直言，「做生意最忌賣慘。」即看下文了解詳情。

堅尼地城餐廳老闆苦呻生意慘淡「好恐怖」！ 星期五完全無客問「其他地區都係咁？」

最近，有堅尼地城日式串燒餐廳老闆於Threads上發文，慨嘆星期五生意慘淡「完全無客」。據他上傳的照片可見，餐廳全是空檯，一個客人都沒有，讓他苦呻生意難做「好恐怖」，又問「其他地區都係咁？」

圍爐失敗遭網民反嘲：做生意最忌賣慘

帖文引來網民熱議，不料大部分網民反而批評店家，認為定價太高才是死穴，「你堅離地城，賣得貴過中上環....有料」、「堅城街坊表示同一條街其他餐廳都吸引過你，如果唔係特別好食，你呢個價錢真係冇人會食….」、「收咁貴，比得呢個價都唔駛嚟你度食啦」，也有曾買過外賣的網民批評，指價錢與分量不符，「白飯細盒到大概4啖飯就食完，個湯係同盒飯用同一個size嘅外賣盒，一打開未飲已經得1/3，呢個價錢，呢個質素，呢個份量，你星期五恐怖係正常的。」更有網民直言，「做生意最棹忌賣慘，啲人只會覺得你唔掂。」

但也有網民認為是現今香港經濟下行所致，「嚟緊兩三年香港飲食業都係寒冬期，及早選擇退場輸咗就算」、「我係街坊， 路過見到成條街其實都靜，經濟唔好真係冇乜計，或者你哋宣傳多啲等多啲人知啦」、「街坊，見到其他人話貴同質素唔好，食過幾次，平定貴唔講啦，但嘢食係好食，啲食材都好新鮮。」

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文：Y