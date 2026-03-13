網民力推隱世懷舊酒家！$18起歎雞包仔/芝蔴球/臘腸卷 設龍鳳大禮堂 前身是這一間......

在香港這座美食之都，時有網民發掘隱世食店，為大眾帶來驚喜。近日就有網民在社交平台分享，於太子一間隱世酒樓「頤東酒家」的懷舊點心體驗，大讚其食物質素，形容為「好耐無食過咁掂」，引起熱烈討論。

太子頤東酒家獲力推 網民「好耐無食過咁掂」

有網民於Facebook「香港酒樓關注組」專頁發文，分享在太子「頤東酒家」的用餐經歷。該網民表示，該酒家保留了多款令人懷念的舊式點心，讓他大感滿足。酒家位處一及二樓，門面不大，網民提到雖然酒家「攞位有啲煩」，但無損其雅興。

他品嚐了多款懷舊點心，並形容「好耐無食過咁掂既上湯粉果，韭菜餃，芝蔴球，臘腸卷」。用餐期間，侍應恰巧捧出新鮮出爐的乳豬，事主憶述當時情景：「阿姐問要唔要，梗係要啦，皮脆肉嫩！」。結帳時雖由朋友搶先付款，未能得知確實金額，但他特意取走點心紙，並表示：「好多點心都想試。」根據他上傳的相片，早茶時段指定點心僅由$18起，下午茶特價燒味湯河或湯米低至$38碗，價錢相當實惠。

前身鳳城酒家 懷舊順德菜屢獲殊榮

帖文一出，隨即引起網民熱議。不少人對「好事分享」表示讚賞，亦有網民憶起舊日味道，留言「嘩……對上嗰次食『上湯粉果』，已經係十幾年前」。然而，亦有部分網民持不同意見，認為「一般」，甚至有人直言「還是昔日，太子鳳城最好味道！一代不如一代！」。

翻查資料，「頤東酒家」的前身為在太子屹立35年的老字號「鳳城酒家」，該店於2020年結業後，原班底決定接手經營，並改名為「頤東酒家」。餐廳主打傳統順德菜，不但保留了龍鳳大禮堂的經典裝潢，更傳承了「鳳城」的巧手菜色，包括雞燉翅、鍋貼大明蝦等。由2021年起，「頤東酒家」連續6年獲得米芝蓮必比登推介，可見其食物質素及誠意備受肯定。



頤東酒家