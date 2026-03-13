觀塘酒樓「蝕本價」益街坊？茶位$2 優惠點心$4.8 平日及週末1市專享

在百物騰貴的香港，外出用膳的成本日益增加，不少餐廳卻反其道而行，推出震撼優惠吸客。近日，有網民發現位於觀塘碼頭振萬廣場的財爵海鮮薈酒家，早茶茶位只需$2，更有$4.8的限定優惠點心，其餘點心也是$8.8起，有珍珠雞、叉燒包及鳳爪排骨飯等，為茶客提供一個經濟實惠的飲茶選擇。

觀塘碼頭財爵海鮮薈酒家早茶優惠！$2茶位歎$4.8限定點心

有網民日前於facebook群組「香港酒樓關注組」中發文，分享早前於觀塘觀塘碼頭振萬廣場3樓財爵海鮮薈酒樓飲茶的經歷。他表示該酒家推出的早市優惠非常吸引，並可從他上載的點心紙及餐牌可見到，當中最矚目的是，無論平日或週末，只要在早上7:30至11時惠而不費早茶，每位茶客的茶芥只需$2。

除了茶位優惠，酒樓還有其他飲茶優惠，包括「早晨點心優惠價$4.8」，食客惠顧早茶堂食，可在5款點心中任揀一款，只需$4.8。5款點心有冬菰包、黃金流沙包、潮州粉粿、鮮蝦菜苗餃及芋頭糕，不過優惠有其限制，是每枱限叫一款，每位限叫一粒。

早茶點心低至$8.8 孖寶點心$34.8

另外，財爵海鮮薈亦同步提供「晨光第一線」早茶點心，多款特色點心及醒晨孖寶僅由$8.8起，例如一件瑤柱珍珠雞$8.8、鳳爪排骨飯及鹹魚肉餅飯每款$15.8、皮蛋瘦肉粥及發財蠔豉粥每款$14.8，至於潮州粉粿、牛肉球、三絲炒河粉、叉燒包等，每款則$19.8。早市更有多款孖寶供應，低至$34.8，配搭選擇非常多元化。

財爵海鮮薈

地址：觀塘榮業街2號振萬廣場3樓3B&3C舖

電話：2126 7978

營業時間︰8am-3:30pm、5:30pm-11pm

資料來源︰香港酒樓關注組