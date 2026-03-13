一家三口夠食!? 連鎖酒家晚市優惠！$188歎清蒸藍瓜子斑配脆皮乳鴿(指定分店專享)

在繁忙的都市生活中，與家人共享一頓豐盛而實惠的晚餐，無疑是一大樂事。荃灣中染大廈的海港酒家，向來以其經典粵菜及舒適的環境，成為區內家庭和朋友聚餐的熱門選擇。最近，該店特別推出平日晚市限定有魚有肉「孖寶」優惠，讓顧客能以驚喜價$188品嚐兩道招牌菜式，當中包括鮮美的清蒸藍瓜子斑和香脆的紅燒乳鴿！

荃灣海港酒家限定孖寶 ！原條清蒸藍瓜子斑 肉質細嫩鮮甜

荃灣中染大廈的海港酒家最近特別推出平日晚市限定有魚有肉「孖寶」優惠，讓顧客能以驚喜價$188品嚐兩道招牌菜式，當中包括鮮美的清蒸藍瓜子斑和香脆的紅燒乳鴿！

提到粵菜海鮮，清蒸海上鮮絕對是考驗師傅功架的菜式。海港酒家今次優惠的其中一道主角——清蒸藍瓜子斑，正是高品質海鮮的代表。藍瓜子斑以其肉質細嫩、魚味清甜而聞名，幾乎沒有細骨，尤其適合長者和小孩食用。廚師團隊採用傳統的清蒸方法，精準掌握火候，僅以簡單的豉油、薑絲和蔥花提味，完美地突顯了魚肉本身的鮮甜原味，每一口都能感受到來自海洋的細膩滋味。

黃金配搭：紅燒脆皮乳鴿 皮脆肉嫩多汁

與鮮嫩的蒸魚成為絕配的，是另一道經典廣東名菜——紅燒脆皮乳鴿。海港酒家的紅燒乳鴿遠近馳名，製作過程一絲不苟。乳鴿經過秘製滷水浸泡入味，再以滾油淋澆至外皮呈現金黃色澤，達至「皮脆、肉嫩、骨香」的最高境界。上桌時熱氣騰騰，輕輕一撕，香氣撲鼻，外皮薄脆如紙，內裡的鴿肉卻依然保持鮮嫩多汁，令人回味無窮。一次優惠便能品嚐兩隻，絕對能讓您大快朵頤。

海港酒家 (荃灣中染大廈店)晚市孖寶優惠

訂座電話: 2615 0326

餐廳地址: 新界荃灣青山公路388號中染大廈7樓701-703號舖

供應時段: 星期一至五，下午5:30後供應。

條款及細則: 優惠只適用於星期一至五晚市堂食。 星期六、日及公眾假期將按原價收費。 每枱只限點選一份優惠套餐。 另收茶芥及加一服務費。 優惠不可與其他套餐或手機應用程式優惠同時使用。 菜式供應或因應情況更改或停售，恕不另行通知。 每日供應數量有限，售完即止。



資料來源：海港飲食集團

延伸閱讀：連鎖酒樓劈價新招$1燒味！燒味舖遇勁敵？任揀燒鵝/乳豬/文昌雞

