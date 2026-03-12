連鎖酒樓劈價新招$1燒味！燒味舖遇勁敵？任揀燒鵝/乳豬/文昌雞 晚市堂食即享

香港的街坊酒樓不時都會推出堂食優惠吸客！以經典粵菜及海鮮聞名的連鎖粵式酒家半島漁港，一直深受食客喜愛。最近，半島漁港推出一項極具吸引力的晚市劈價優惠，讓顧客能以$1驚喜價品嚐招牌燒味，食客晚市可在3款每日新鮮出爐的燒味中任揀一款，有燒鵝、乳豬及文昌雞等，滿指定入座人數即享，燒味愛好者不容錯過。

連鎖酒樓半島漁港晚市劈價優惠！堂食$1任揀燒鵝/乳豬/文昌雞

半島漁港由即日起逢星期一至五，於晚市推出$1燒味3選1優惠。酒樓對燒味的製作一絲不苟，堅持每日在店內即場新鮮燒製，確保上桌時都是熱辣辣的最佳狀態。這次$1優惠的3款選擇，包括有至尊燒鵝、海南文昌雞及極品BB豬，全部是餐廳招牌菜。

其中至尊燒鵝嚴選優質鵝隻，外皮烤至金黃酥脆，內裡肉質豐腴且充滿肉汁；海南文昌雞則選用雞味濃郁的文昌雞，皮薄肉嫩，口感細緻嫩滑，配上秘製薑蓉蔥油，更突顯其鮮甜。而極品BB豬則烤至焦糖色澤，皮脆、肉嫩、油香三者達到完美平衡，讓人回味無窮。更吸引是，$1燒味優惠可與晚市的優惠套餐同時使用，性價比極高。

入座人數定份量 周六日公假設優惠價

$1燒味優惠只限堂食，逢星期一至五晚市供應，星期六、日及公眾假期3款燒味則會以優惠價供應。食客可因應指定入座人數選擇相應的優惠︰

至尊燒鵝︰ 2至4位限購1/4隻、5至7位限購半隻、8位或以上限購一隻

2至4位限購1/4隻、5至7位限購半隻、8位或以上限購一隻 極品BB豬 : 2至4位限購1/4隻、5至7位限購半隻、8位或以上限購一隻

2至4位限購1/4隻、5至7位限購半隻、8位或以上限購一隻 海南文昌雞 : 2至3位限購半隻、4至7位限購一隻、8位或以上限購兩隻

星期六、日及公眾假期晚市優惠價錢︰

至尊燒鵝 : 1/4隻$88、半隻$168、全隻$298

極品BB豬 : 1/4 隻 $88、半隻$168、全隻 $298

海南文昌雞︰半隻 $88、全隻 $168

半島漁港優惠詳情

適用日期︰即日起至另行通知

適用時段︰星期一至星期五晚市（公眾假期及指定節日除外）

供應分店︰半島漁港元朗、秀茂坪、油塘、將軍澳、南昌、荃灣、天水圍、灣仔及馬鞍山分店

備註︰優惠只限堂食；優惠內容如有更改，以店內海報為準；如所選燒味售罄或暫停供應，恕不另行通知

2大酒樓優惠 多彩皇宮/海港酒家

1. 多彩皇宮︰晚市$1歎花膠/燒鵝

經營逾20載的石硤尾多彩皇宮酒樓，於3月推出晚市優惠。食客可以$1的價格，換購鮑汁冬菇扣花膠、至尊燒鵝皇、脆皮燒雞或清蒸金邊老虎斑等菜式。此外，酒樓在午市及下午茶時段亦提供優惠。午市可以$9.9享用蜜椒雞中翼，而下午茶則可以$19.8品嚐燒鵝瀨粉。

2. 海港酒家︰晚市$198龍躉燒雞餐

海港酒家推出晚市孖寶優惠，顧客可以$198的價格，享用清蒸沙巴龍躉及脆皮燒雞套餐。該套餐包括一條約一斤重的新鮮沙巴龍躉，以傳統清蒸方式處理，保留魚肉的鮮嫩口感。此外，套餐還包含半隻脆皮燒雞，為食客提供豐富的晚餐選擇。

資料來源︰半島漁港 / 阿翁火鍋館