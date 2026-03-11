麥當勞新優惠！限時$3.14食香芋批+挑戰遊戲贏30日免費蘋果批金卡

深受港人喜愛的連鎖快餐店麥當勞，除了經典的漢堡薯條外，其甜品批系列同樣擁有一大批忠實粉絲。為迎接一年一度的「圓周率日」（Pie Day），麥當勞將舉行名為「Let’s Pie-ty」的慶祝活動，推出雙重驚喜優惠——包括玩遊戲有機會贏取「30日免費蘋果批金卡」，每日免費品嚐這款經典甜點，另外一年一度$3.14甜品批優惠也一同回歸，不用錯過。

麥當勞App內挑戰記憶力 贏取蘋果批金卡

麥當勞App將根據輸入的準確度及長度進行評分，得分最高的首314名玩家，即可成為金卡得主，享受連續30日免費換領蘋果批的甜蜜滋味。這個活動不僅考驗玩家的記憶力，更為這款經典甜品增添了趣味互動。

想將「30日免費蘋果批金卡」據為己有？方法非常簡單。由即日起至Pie Day前，顧客只需打開麥當勞手機應用程式，參與名為「解碼π對 Let's Pie-ty」的限時記憶遊戲。玩家需要在限定時間內，盡可能準確地輸入圓周率（π）小數點後的數字（如3.14159...）。

蘋果批作為麥當勞的標誌性甜品，其金黃酥脆的外皮包裹著溫熱甜美的蘋果果肉，帶有淡淡肉桂香氣，每一口都讓人感到滿足，是無數人從小到大的美味回憶。這次活動的優勝者將能免費回味這份經典足足一個月。

3月14日Pie Day一日限定！ $3.14食香芋批

除了緊張刺激的App遊戲外，麥當勞也為所有顧客準備了回饋。在3月14日「Pie Day」當天，顧客可以透過麥當勞App，以優惠價$3.14購買一件香芋批。

香芋批以其獨特的粉紫色酥皮和綿密香甜的芋頭內餡而聞名，是麥當勞限時批品項中的人氣王，每次回歸都掀起搶購熱潮。這次以$3.14這個極具象徵意義的價錢推出，預計將再次吸引大量粉絲支持，讓大家一同感受Pie Day的節日氣氛。

麥當勞優惠詳情

活動名稱： 麥當勞【Let’s Pie-ty】

活動一：解碼π對遊戲 內容： 於麥當勞App內參與遊戲，挑戰輸入最長的π code，得分最高的首314名玩家可獲獎。 獎品： 30日免費蘋果批金卡乙張。 期限： 由即日起至3月13日。

活動二：$3.14歎香芋批 內容： 顧客可於麥當勞App使用$3.14電子優惠券購買香芋批乙件。 期限： 僅限3月14日當天。

條款與細則： 所有活動需透過麥當勞手機應用程式參與。 獎品及優惠數量有限，送完即止。 活動詳情及條款以麥當勞公布為準。



