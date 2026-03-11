叫外賣出前一丁要自製湯底？食客不解「碗水仲要唔熱」 前茶記員工解畫….

日常叫外賣大多講求方便，務求餐點送到可以馬上開餐。不過，最近有港人叫沙嗲牛肉出前一丁外賣，豈料外賣送達時，他發現餐廳將沙嗲牛肉及即食麵放在一個外賣碗內，另一碗則為清水，再附上調味粉及麻油，代表食客需要自行製作湯底，對此感不解，直言「可能我唔識嘢啦」，更表示「碗水仲要唔係熱」，有網民笑言做法是為了「證明係真一丁」，也有自稱曾在茶餐廳工作網民解釋背後原因……

叫外賣出前一丁自製湯底？湯粉+清水分開另上 食客：碗水仲要唔熱

香港作家及編劇筆華棋在Threads發文，稱日前第一次叫沙嗲牛肉麵外賣，而麵底為出前一丁。然而當餐點送到時，他發現餐廳將配料及麵底裝成一碗，另提供一碗清水，再附上調味粉及麻油，代表食客需要將調味粉加入清水中，自行調製湯底，「會俾一碗水同埋啲粉你自己溝，個湯唔係整好，碗水仲要唔係熱」，調味粉難以溶於水中，「係咪覺得個外賣員係拓海」，又質疑「如果我唔喺屋企，我應該點食呢兜嘢？」

網民：用力證明真係一丁！前茶記員工解畫….

帖文吸引不少網民留言討論，有人表示以往亦有相同經歷，「我屋企樓下嗰個都係，其實佢係咪想我哋知道佢出前一丁？」、「佢只不過係好用力證明你叫嘅真係一丁無誤」，又認為如果要自行調味，倒不如買杯麵更方便，「我買碗出前一丁杯麵都唔洗$10，不如唔好叫外賣算」；有網民則笑言要突破傳統食法，「先飲啖再倒半包粉落口含住比少少時間混合成湯！」、「碗水比你洗手架，然後用手撈勻個味粉同公仔麵」。

與此同時，有網民解釋這是部分茶餐廳常見做法，「一丁麵有部分茶記係咁做，轉一丁另外上味粉麻油，係客人口味唔同，有d落半包有d落一包」；有自稱曾於茶餐廳工作的網民亦表示，「本身餐廳嘅湯多數落哂味，你喺屋企都唔會用史雲生開一丁味粉啦。只會鹹到XX，而且唔比粉你又可能驚你judge佢唔係一丁」。

來源：mattchung@Threads