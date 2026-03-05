茶記粉麵「高價」轉麵底？轉伊麵加$10 出前一丁要呢個價 港人震驚：個麵由美國入口？

茶餐廳向來是不少港人解決三餐的好地方，除了既有的茶餐及炒粉麵飯，靈活多變的茶記亦能按客人喜好更改配搭。近日，有港人光顧一間茶記的粉麵套餐，可選牛肚、牛雜、牛腩等，而麵底則有常見的河粉、麵、米粉、米線等，更可加錢將麵底轉為伊麵及出前一丁等，惟轉配價錢令人震驚，甚至反問：「個麵由美國入口？」

茶記粉麵「高價」轉麵底？轉伊麵加$10 出前一丁要呢個價

香港茶餐廳向來以快捷、抵食聞名，而且允許食客自由配搭，如自選湯底、麵底、餸菜等，靈活多變，可以照顧不同客人的口味。除了供應茶餐、炒粉麵飯，部份茶記亦有湯粉麵供應，近日就有港人光顧一間茶記的粉麵套餐，除了自選牛肚、牛雜、牛腩等配搭，麵底亦有常見的河粉、麵、米粉、米線等選擇。

然而，該網民發現如想轉麵底為伊麵需加$10，而改為出前一丁更需要加$13，與常見加$5至$6收費相差一段距離，令他大為震驚：「13蚊轉一丁？包一丁由美國入口」？

網民震驚：通常加5蚊

對於茶記「高價」轉麵底的收費，不少網民同感震驚，「通常加5蚊，要13蚊梗係貴啦，點解要畀佢哋賺？」；有網民表示按照平常超市每袋（共5包）出前一丁的定價約$18，認為茶記加$13收費，「差不多買到半袋」，而根據百佳及惠康超市的出前一丁零售定價約$5/包，$13可入手2包出前一丁。此外，由於這類粉麵多可「加腩汁」，有網友笑言如加錢轉「一丁」的話，「個湯落唔落粉好，有無腩汁？」

不過，有人認為茶記主打雲吞麵、牛什麵，「有出前一丁你食咪算好」。有網民此為明碼實價，如認為定價不合理，大可不要求轉「一丁」麵底，「寫明有咩問題，你可以唔食，冇寫明嗰啲就大大力（鬧）姐，寫明願打願捱」，甚至有網民獻計抵食方法，「叫淨食外賣！自己返屋企煮一丁咪平啲！」

文:RY

資料及圖片來源:香港茶記關注組