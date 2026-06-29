老字號果仁店紹香園10間舖等摺 六旬老闆放下身段碌地拍片救亡：來都來了

近年，本港傳統老字號在經營上挑戰重重，不少店家黯然結業。然而，亦有老店在絕處求生，力尋生存之道。最近，《星島頭條》在社交平台上留意到幾段短片，發現老字號果仁店「紹香園」創辦人、人稱「Billy哥」的68歲老闆，近期便因一系列幽默抵死的宣傳短片，在網上引起關注。片中他親身上陣，碌地、轉圈、追客，動作生猛，與傳統老闆形象大相逕庭。記者去到找Billy哥一探究竟，他坦言拍片原因是因為近年經濟衰退，希望在經濟逆市中，尋找新路向吸引更多顧客。

紹香園生意近年銳減3成 料年內縮10舖 68歲店東拍片救市

「紹香園」自1968年創立，見證香港半世紀變遷。Billy哥慨嘆，以往「只要產品做得好，唔使賣廣告，都會有人幫襯」，但如今消費模式轉變，加上港人北上消費成風，生意大跌約三成。面對困境，他不禁反思：「我的產品明明很好吃，但點解無人知？」為了讓品牌重新被看見，眼見現今新一代都活躍於社交平台，Billy哥決定親自出馬，為自家產品拍片宣傳。他風趣地表示，自己是「最平的代言人」，不用花錢請明星。最初打算一人包辦拍攝剪輯，到後來發現難度太高，意興闌珊之際，幸好在商會遇到一班年輕人組成的團隊「Gamma Flash」，為他構思劇本、拍攝及後期製作。

意外結識年輕拍攝團隊 合作拍片突破年齡界限

在「紹香園」的IG片段中，題材主要以當今熱話或搞笑方式呈現，大多數場景選在鯉魚門總店。例如，Billy哥拿著新推出的果仁撻圍著欄杆轉圈、在工廠裡滾落地，還有追著客人跑等動作，這些對老人家而言並不簡單。

對於和年輕人合作，Billy哥坦言起初也擔心效果，但本着「來都來了」的心態，完全信任團隊。負責動作指導的導演Jasper表示，Billy哥是他見過最「放得開」的老闆，拍攝時自己會先親身示範，再耐心指導Billy哥，以確保動作安全。Jasper佩服對方的心態：「他到了這個年紀，仍對新事物抱持開放態度，並用如此幽默的方式代表自己的品牌。」

為了不耽誤店舖日常營運，拍攝試過由早上十點直落到晚上八點。Billy哥直言，與年輕人合作，讓他跳出了過往的保守思維，成品效果亦喜出望外，不少朋友看後都大讚有趣。得到如此正面的迴響，他更笑稱：「我係咪被合桃耽誤嘅明星呢？」

街坊讚賞「極具創意」 Billy哥坦言：面對逆市，絕對唔會停

自從影片發布後，「紹香園」成功吸引了一批年輕粉絲，生意亦有起色。其中，為響應熟客要求而新推出的果仁撻，在宣傳影片的帶動下銷情理想，幾乎賣斷市。Billy哥的創新舉動，也獲得街坊鄰里的讚賞。與Billy哥相識超過數十載的街坊波哥認為，現今社會環境不斷變化，Billy哥的想法值得學習。另一街坊利先生及利太亦表示，短片有趣又能吸引注意，十分佩服他以這種方式宣傳。

從年輕時親手炒合桃，到花甲之年為品牌拍片跳舞，Billy哥始終為守護這個半世紀品牌而努力。他堅信「香港人獅子山下精神」有危有機，企業能夠繼續生存，必須要與時並進」。他透露，未來將會構思更多創新的營運模式，或開設新的概念店，並肯定地說：「我哋絕對唔會停」。

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