燒春雞名店分店疑6位數招頂手？去年大規模擴張連開7分店 官方澄清：找更好位置發展

近年香港飲食業備受考驗，不少食肆不敵結業潮，部份更是開業數十年，甚至半世紀的老字號餐廳。不過，同時有餐廳選擇於逆市擴張，經營逾30年、以燒春雞聞名的「薔紅特色茶餐廳」於去年積極擴張，接連於各區開設分店，至今年2月更連開兩店。惟餐廳於紅磡的首間分店近日被發現張貼頂讓消息，頂手費需6位數及月租$5萬，引來網民歸納3大因素導致頂讓。不過，隨後餐廳於官方社交平台發文澄清，紅磡店頂讓廣告僅為舖位，非品牌頂讓，租約期滿後將尋更好位置發展。

燒春雞名店分店疑6位數招頂手？去年大規模擴張連開7分店

雖然本港飲食業出現一波結業潮，不過也有餐廳選擇於這個時候逆市擴張。經營逾30年、以燒春雞打響名堂的「薔紅」於去年積極擴張，接連於各區開設分店，包括紅磡、東涌、元朗、佐敦等，單是今年2月已先後於將軍澳及觀塘開店，觀塘店開張後更是人頭湧湧，非常熱鬧。惟近日網上群組疑似出現餐廳於紅磡分店的頂讓消息，店舖約2,000餘呎包含裝修，$30萬頂手費尚有議價空間，每月$5萬租金全包大牌（即普通食肆牌照）、酒牌。

網民歸納或3大因素所致

對於紅磡店開茶1年後便俯出頂讓消息，有網民歸納出3大因素所致，包括短時間擴張，「野心大」。其次為加價幅度所致，「加價加得太誇張，本身晚晚排長龍」、「以前$50-60就話姐，你家陣成80幾蚊」、「早幾年$68包晒隻雞、意粉同嘢飲，而家貴到80幾仲唔包嘢飲」。第3大因素為本店以外的品質控制，「灣仔以外嗰啲店，根本啲皮就炸得唔夠脆，品質控制明顯唔夠好」；有網民大讚本店燒雞水準高，「但係真係幾好食，灣仔嗰間」、「個燒雞好好食，但我淨係食過灣仔舖」。

官方澄清紅磡店租約期滿：將找更好位置發展

餐廳隨後於社交平台發文澄清，紅磡店屬合作方式經營，於租約屆滿後將尋找更住位置發展，並以自營方式經營。此外，紅磡店的頂讓廣告僅為店舖頂讓，與品牌無關，未來將專注做好食物品質及服務，期望街坊日後繼續支持。

資料及圖片來源：lihkg、香港飲食業生意私人頂讓頂手及二手用具及商品出售群組、rosefooddelivery@Threads

文：RY