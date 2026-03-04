中環打工仔飯堂「華記食店」3月尾結業！名物煲仔飯/三餸飯 熟客不捨︰糧頭糧尾糧中間都係恩物

在租金高昂的商業區，廉價實惠的食店是許多上班族的「糧尾恩物」。近日，屹立中環士他花利街逾20的華記食店，突然在社交平台宣布將於3月底結業。這間以賣三餸飯及煲仔飯馳名的隱世食店，是不少打工仔的多年的飯堂。消息一出，引來無數熟客及網民留言表示不捨，即睇內文詳情。

中環士他花利街華記食店光榮結業！打工仔熟客封「糧尾恩物」

華記食店日前於社交平台上發文，宣布結業消息。老闆在帖文中表示「其實係唔捨得的」，他指舖頭屹立中環超過20年，「一磚一瓦都有感情」。而結業主要原因是「年紀漸大，後繼無人」。加上近年香港經濟不景，「一間小小食店要撐落去，真係愈來愈難」，流露出經營多年的艱辛。最後，店家亦感謝街坊多年來的支持︰「捨得唔捨得，都要喺三月尾同大家講聲再見，在此亦多謝各位街坊多年嘅支持同厚愛」。

位於中環士他花利街的華記食店，一向以價廉物美見稱，是區內上班族的終極救星。三餸飯任揀三款小菜兼送例湯，又或是每日精選的碟頭飯，同樣只收$42，而冬天還有熱辣辣的煲仔飯，以及早前曾引起熱話的$55蛇羹加糯米飯套餐，均深受食客歡迎，更被譽為「中環隱世大排檔」。

熟客不捨︰糧頭糧尾糧中間都係恩物

華記結業消息令不少熟客及網民感到突然及惋惜，紛紛留言表示不捨。有食客稱華記是「糧頭糧尾糧中間都係恩物」，顯示其價格親民，是上班放飯之選。有忠實熟客亦表示會專程回來幫襯，「由之前喺中環返工，到依家去咗觀塘返工，都會返嚟食」；更有公司長年光顧店家的外送服務，「多謝華記多年包伙食，送到金鐘我們公司」，甚至有熟客感謝老闆多年的付出，祝願他未來生活美滿。

華記食店