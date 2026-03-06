Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滬揚川結業！銅鑼灣時代廣場後街老牌上海菜 名人食客張堅庭不捨：酸辣湯應該是我食過最好的

飲食
更新時間：18:32 2026-03-06 HKT
發佈時間：18:32 2026-03-06 HKT

本港老店的消失總令人婉惜，近日，屹立銅鑼灣近三十年的老牌上海菜館「滬揚川」亦悄然結業。著名導演張堅庭作為該店的長期食客，亦於社交媒體發文抒發其不捨之情，感慨與太太又少一個飯堂，帖文隨即引發不少網民的共鳴及熱烈討論。

屹立時代廣場後街近三十載 銅鑼灣地標上海菜滬揚川結業！

滬揚川位於銅鑼灣時代廣場後方的勿地臣街，由於地點就腳，開業約三十年，算是銅鑼灣標誌食店之一。菜單與裝修也十年如一日，走的港式上海館子風格，麵點如鮮肉小籠包、上海雲吞、香煎鍋貼，湯品如酸辣湯、雲吞雞，經典小炒如回鍋肉、蔥爆牛肉、炒鱔糊，亦應有盡有。

記者翻查資料可見，滬揚川早於月前貼出告示，表示因「租約期滿」而結束營業，結業日期為上月1日，同時以四字「多謝惠顧」，感謝食客。

名導張堅庭發帖憶「飯堂」：出品扎實

知名導演張堅庭亦是滬揚川的熟客，他今日在個人專頁發帖，他形容滬楊川「靜靜雞執咗」，並稱一一如他所認識，作風低調寡言的老闆作風，結業前未動聲色。張堅庭表示，這家店是他與太太的「暗號」，當不知道要吃什麼時，便會有默契地前往光顧。

他盛讚該店的出品「扎實」，特別是酸辣湯，更稱讚「我食過最好的，足料，鹹酸相宜」。他更憶述，過去曾與老闆談及租金問題，老闆只是淡淡地回應：「唔加租就好。」旁邊的食客聽到後，卻激動地加上一句：「(業主)佢哋寧願減壽都唔肯減租⋯⋯」，令他印象尤深。

網民惋惜不捨 懷念昔日美食

滬揚川結業消息，引來大量網民及舊街坊留言表示惋惜。有幫襯近三十年的熟客表示，自己因過年前繁忙而錯過最後光顧的機會，感到非常可惜。亦有網民祝福老闆：「雖然可惜，但係休息都係好事。」不少食客紛紛留言懷念店內的鱔糊麵、上海粗炒、雲吞雞等美食；也有留言指出，市道不景，晚市生意大不如前，在貴租的壓力下，小店經營困難重重。

資料來源：張堅庭頻道

延伸閱讀：灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店

