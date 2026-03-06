灣仔銀杏館結業！專聘長者就業社企 有歌手駐場 網民不捨求開新分店

近年本港飲食業經營環境困難，不少食肆相繼結業，令人惋惜。 專為長者提供就業機會的社會企業「銀杏館」，其灣仔分店於3月4日無預警下在社交平台宣布因「租約到期」而結業，令不少食客及網民感到震驚及不捨。

銀杏館灣仔店租約期滿 無預警結業

「銀杏館」於其官方Facebook專頁上發文表示「租約到期 灣仔店 再見 謝謝大家」，灣仔分店隨即結束營業。該分店位於灣仔譚臣道，最初主打日式洋食，後來轉為售賣越南法包及越菜，亦曾推出一人火鍋，因價錢實惠及聘請長者而聞名，深受街坊及食客歡迎。 「銀杏館」自2003年成立以來，一直致力於為長者提供就業機會，讓他們退而不休，繼續貢獻社會。

網民不捨求開新店 店家「大家期待一下」

「銀杏館」灣仔店的突然結業，引來大批網民留言表示不捨，有網民表示「我還想去食越南包」、「震驚同失落之餘，希望你地考慮黃埔！」、「幾時會喺寶琳或坑口開設麵包烘焙店」，亦有網民表示「晚市生意難做」，希望「銀杏館」能夠「加油啊！會再惠顧！」。更有前員工留言表示「我好掛念一齊工作的員工，因為我要做手術以在上年11月冇灣仔工作了，也都好掛念所有人客，祝大家平安喜樂健康」。

面對網民的不捨，「銀杏館」在回應中表示，顧客可以光顧其他分店，並指該店的法包是「荃灣分店個廚房即做的，更新鮮，內脆外軟」。至於會否在其他地區開設新分店，他們則回應「大家期待一下，我們加油中」，似乎暗示未來仍有機會與大家見面。

圖片及資料來源：銀杏館