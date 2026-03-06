四季·悅日式拖羅放題買一送一！$263/位歎刺身壽司/燒物炸物/暖身鍋物任食 長者再有得減
更新時間：11:21 2026-03-06 HKT
發佈時間：11:21 2026-03-06 HKT
以選料上乘、菜式精緻而廣受食客喜愛的日式放題餐廳「四季‧悅」，向來是放題愛好者的熱門之選。最近，「四季‧悅」正推出震撼市場的快閃優惠，主打的「拖羅放題」系列，破天荒提供買一送一，折後人均僅需$263即可無限時任食任飲，讓您以超值價錢，盡情享受一場極致的日式美食盛宴。
四季·悅日式拖羅放題買一送一！過百款美食選擇 盡嚐時令海產滋味
「四季‧悅」的放題餐單向來以多元化見稱，提供超過百款的美食選擇，絕對能滿足不同食客的口味。是次優惠的核心「拖羅放題」，焦點落在多款以豐腴甘香的拖羅（Toro）製作的特色菜式上。當中包括入口即溶的拖羅刺身、經輕微炙燒逼出油脂香氣的炙燒拖羅壽司，以及口感層次豐富的和風拖羅他他牛油果脆片，每一口都是極致的享受。凡惠顧此放題，每位食客更可免費獲贈一件矜貴的雲丹赤蝦拖羅薄脆，鮮甜海膽與赤蝦的組合，搭配拖羅的油香，令人回味無窮。
除了拖羅系列，其刺身選擇亦極為豐富，從鮮甜的油甘魚、帆立貝，到爽口的赤貝、馬刀貝，全部新鮮空運，保證品質。壽司及卷物方面，除了經典款式，更有多款創意之作，如海膽醬燒赤蝦壽司和鵝肝芝士鰻魚卷，絕對是必試之選。
任食和食燒物炸物 新增自選暖身鍋物
為確保顧客能體驗最全面的日本風味，「四季‧悅」的餐單還包括一系列熱食。炸物及天婦羅方面，軟殼蟹天婦羅外脆內軟，海膽流心忌廉餅則充滿驚喜。燒物區更是鑊氣十足，厚燒慢煮牛舌軟腍入味，煎鵝肝豐腴甘香，而照燒魷魚筒則彈牙惹味。
近日天氣乍暖還寒，餐廳更貼心推出了全新自選暖身鍋物，設有韓式辛辣、海帶木魚清湯、壽喜燒及香濃豬骨湯四款湯底，配上新鮮食材，為您的放題體驗增添一絲暖意。
四季·悅日式拖羅放題 （3 月 6 日 12:00 開搶）>>預訂按此<<
優惠方案：
- 【買一送一】： $526/2位，平均 $263/位 (原價 $526/位)
- 【第2位成人+$60】： 2位只需 $586，平均 $293/位
- 【1成人送1長者/小童】： $526/2位，平均 $263/位 (原價 $852/2位)
- 長者為60歲及以上，小童為3-11歲。
- 「1成人送1長者/小童」優惠方案可豁免同行長者或小童之服務費。
優惠使用期： 2026年3月18日 至 2026年4月28日
餐廳資料：
- 九龍灣分店： 九龍灣宏泰道23號 Manhattan Place 1樓 101-103號舖
- 金鐘分店： 金鐘夏慤道16號遠東金融中心 UG 樓 A1號舖
條款及細則：
- 以上方案須於現場支付每位原價加一服務費 (成人 $52.6/位)。
- 菜單內容或會因應季節及分店當天供應而有所調整，一切以餐廳實際提供為準。
