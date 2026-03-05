長沙灣燒鵝名店推$35原條紅衫魚！$28兩餸飯/$36三餸飯 燒鵝特價$340隻

長沙灣作為美食臥虎藏龍之地，向來不乏高質素的食店，其中「超人燒鵝」便以其出色的燒味和鑊氣小菜，成為區內知名的兩餸飯熱點。最近，有食客分享該店在新春過後推出震撼優惠，當中以極度吸引的$35原條蒸魚和特價燒鵝最為矚目，為一眾食客帶來超值的味覺享受。

$35歎原條蒸紅衫魚！ 加$5配飯

兩餸飯飯店提供蒸魚並不罕見，但要找到原條蒸魚，而且是深受港人喜愛的紅衫魚，就可謂誠意十足。「超人燒鵝」本次優惠的一大亮點，便是這款「原條魚特價」。從網民分享的圖片可見，一條條尺寸不小的紅衫魚，經清蒸後淋上滾油、豉油和惹味的豆豉，魚肉看來保持鮮嫩，加上蔥段提鮮，賣相相當吸引。食客可以$35單點原條魚，若想配搭其他餸菜，只需$40即可享用「一魚一餸」飯，再加$8更能升級至「一魚兩餸」，絕對是物超所值的選擇。

招牌燒鵝限時特價 傳統港式燒味選擇多

店名以「超人燒鵝」為號召，其燒鵝品質自然是招牌之作。「超人燒鵝」亦順勢推出「燒鵝特價大酬賓」，原價$360一隻的煙燻燒鵝，現特價$340，半隻則由$180減至$170。對於想淺嚐的食客，也可以選擇上庄（$90）或下庄（$100），豐儉由人。除了燒鵝，店內亦供應多款經典港式燒味，例如$78一隻的玫瑰豉油雞，以及$88一斤的蜜汁叉燒，為燒味愛好者提供豐富選擇。

兩餸飯$28起 學生穿校服享免費飲品

作為一家深受街坊歡迎的食店，「超人燒鵝」的兩餸飯定價亦非常親民。兩餸飯僅售$28，三餸飯則是$36，選擇淨餸（單拼或雙拼）亦只需$40。從店內陳列的餸菜可見，款式包羅萬有，從家常小炒如粟米魚塊、咕嚕肉、麻婆豆腐，到相對高成本的豉椒炒蜆、避風塘蝦等應有盡有，鑊氣十足。此外，店家更特設學生優惠，只要穿著校服購買飯盒，即可獲贈汽水一罐，對附近的學生哥來說是一大福音。

長沙灣「超人燒鵝」優惠