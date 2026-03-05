Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰昌餅家推晚間88折！蛋撻/麵包/唐餅/老婆餅滿$20即減 1分店適用

飲食
更新時間：10:52 2026-03-05 HKT
發佈時間：10:52 2026-03-05 HKT

泰昌餅家優惠｜一直深受街坊及上班族喜愛的人氣餅店泰昌餅家，以其每日新鮮出爐的麵包、蛋撻及富有人情味的傳統唐餅而聞名。最近，該品牌位於將軍澳新都城中心的分店，特別為夜歸的顧客帶來一項驚喜的限時優惠，在指定時段內，凡透過電子支付消費滿指定金額，即可享受折扣，讓您在辛勞一天後，能以更實惠的價錢品嚐到溫暖的美味！

泰昌餅家限時88折 黃金蛋撻與經典唐餅 

泰昌餅家將軍澳分店推出晚市限時優惠。

提到泰昌餅家，許多顧客首先會想到其招牌蛋撻。金黃色的酥脆外皮，包裹著香甜滑嫩的蛋漿內餡，每一口都充滿了牛油與雞蛋的香氣。除了蛋撻，店內的傳統唐餅系列，如老婆餅、合桃酥等，也同樣出色。這些唐餅遵循古法製作，用料十足，口感紮實，不僅是老一輩的懷舊滋味，也成功吸引了年輕一代的青睞，成為送禮自用的佳品。

對於繁忙的上班族而言，能在放工路上順道買到第二天的早餐，無疑是一大便利。該店提供多款式的麵包、沙翁、方包等，應有盡有。讓顧客在結束一天的工作後，能以更輕鬆的心情，為自己和家人挑選健康又美味的麵包。

泰昌餅家晚市限時優惠

  • 優惠內容：於星期一至五（公眾假期除外）晚上6時後，凡以電子支付方式消費滿$20，全單即可享88折優惠。

  • 適用分店：將軍澳新都城中心2期UG層UG053號舖

  • 有效期限：限時優惠，結束日期請以店內公佈為準

  • 接受付款方式：銀聯、VISA、Mastercard、八達通、WeChat Pay及Alipay。

  • 條款及細則

    • 優惠不適用於公眾假期。

    • 須於指定時段內完成交易。

    • 如有任何爭議，店舖保留最終決定權。


