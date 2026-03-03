Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Häagen-Dazs三月限定優惠！雙球雪糕買一送一 家庭裝／Sanrio雪糕火鍋低至55折

飲食
更新時間：17:40 2026-03-03 HKT
發佈時間：17:40 2026-03-03 HKT

春暖花開的三月，是與摯愛親朋共享甜蜜的季節。為了迎接這個美好的季節，Häagen-Dazs於3月1日起，一連四星期精心策劃了名為「三月勁賞有優惠」的推廣活動，帶來多重驚喜。當中，最引人注目的莫過於經典的「外賣雙球雪糕買一送一」強勢回歸，加上低至55折的家庭裝雪糕組合，為春日聚會增添無限甜蜜。

Häagen-Dazs雙球雪糕買一送一 單球雪糕限時$33

活動打頭陣的是萬眾期待的「外賣雙球雪糕買一送一」優惠。由即日起至3月9日，顧客只需以$72的價錢，即可購得兩客雙球雪糕，更可以選擇心儀的口味，例如醇厚的比利時朱古力配搭清新的士多啤梨。優惠更提供即時享用兩客雪糕，或領取一客雪糕及一張雪糕禮券兩種選擇，雪糕禮券有效期更延至4月30日，讓顧客有充裕時間安排您的甜品時光。

此外，3月15日至3月23日期間，Häagen-Dazs專門店更會推出限時優惠，只需$33即可享用外賣單球雪糕一客。

Häagen-Dazs家庭分享套裝55折

緊接著，由3月10日至3月16日，Häagen-Dazs推出「開心分享套裝」，優惠價僅$199，折扣高達55折。套裝內容豐富，包括三客家庭裝雪糕（兩款指定口味及一款自選口味），以及兩枝期間限定的脆皮雪糕批。不論是家庭樂，還是朋友派對，這個組合都能滿足所有人的味蕾。

Sanrio雪糕火鍋75折 Kuromi/Little Twin Stars造型火鍋爐

三月的尾聲，Häagen-Dazs帶來了Sanrio粉絲們不能錯過的驚喜。由3月23日至3月29日，多款外賣雪糕火鍋套裝提供限時折扣，其中，「Sanrio Characters造型精點套裝」以75折優惠價$299發售，套裝包含精緻的Kuromi或Little Twin Stars造型火鍋爐，配上16個迷你雪糕球，可愛度與美味度同時滿分。此外，凡惠顧任何產品，更可以HK$40的超值價加購指定口味的家庭裝雪糕一客，讓甜蜜加倍。

Häagen-Dazs「三月勁賞有優惠」

  • 推廣日期：2026年3月1日至3月29日
  • 優惠詳情：
    • 3月1日至3月9日： 外賣雙球雪糕買一送一，優惠價HK$72。可選擇換領兩客雪糕或「一客雪糕 + 一張雪糕禮券」。
    • 3月10日至3月16日： 開心分享套裝（共5件）優惠價HK$199，包含三客家庭裝雪糕及兩枝脆皮雪糕批。
    • 3月15日至3月23日： 外賣單球雪糕激賞價HK$33（原價HK$55）。
    • 3月23日至3月29日：
      • 「Sanrio Characters 造型精點套裝」優惠價HK$299。
      • 「外賣雪糕火鍋經典套裝」等享8折優惠。
      • 惠顧任何產品可以HK$40加購指定口味家庭裝雪糕一客。
  • 銷售點：
    • 全線Häagen-Dazs™專門店及網上商店
    • 部分優惠（如買一送一、開心分享套裝及單球優惠）不適用於淺水灣the pulse專門店。
    • 網上商店僅出售雙球雪糕電子禮券及指定雪糕火鍋套裝。
  • 條款及細則：
    • 優惠僅限外賣，不設堂食。
    • 優惠產品數量有限，售完即止。
    • 優惠不可與會員折扣、現金券及其他優惠同時使用。

 

資料來源：Häagen-Dazs 

 

