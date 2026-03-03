網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.

中環九記牛腩又又又再成為網民的討論焦點！日前，向來作風出位，被受爭議的網紅劉馬車於中環九記進行了一場長達35分鐘的「雙語」直播鬧劇，指控店家出售劣質食品，並且是「香港飲食界之恥」，並與老闆潘國興現場對質。最後，老闆沉得住氣，終以一招「擊退」劉馬車，令他離開現場，其後片段引來大批網民熱議。

網紅劉馬車大鬧九記牛腩！35分鐘直播怒罵店家「香港飲食界之恥」

經常言行出位的網紅劉馬車日前於社交平台上進行直播，聲稱要「除三害」及「為公義發聲」，前往米芝蓮推介的中環老字號九記牛腩，就其食品品質問題與老闆當面對質。整條直播片長達近35分鐘，他一開始便對著鏡頭指控九記是「垃圾黑店」，直斥九記出品低劣，令客人「食到肚痛」，更聲稱這次來的目的並非搞事，而是「為公義發聲，為香港市民出返啖氣」。

隨後他走入店內尋找老闆，店員起初稱老闆不在香港，並要求他停止拍攝及離開。劉馬車一度離開，但並非中止直播，反而是向對面店舖查問，獲知九記老闆其實在港，只是暫時不在店內，隨即再度折返與店員理論。期間他更轉用普通話向店內食客及鏡頭大聲控訴，怒斥九記「服務態度又差 ，是香港飲食界之恥，影衰香港飲食業…搞到上環烏煙瘴氣」。

九記老闆現身 反常冷靜處理 1招K.O.

擾攘近10分鐘後，九記老闆潘國興終於現身。面對鏡頭，潘國興冷靜地表示「我唔識你」，並要求劉馬車不要拍攝。然而，劉馬車情緒再度升級，大罵老闆是「社會垃圾」並夾雜粗言穢語。期間，疑似「九記皇太后」，即老闆的母親亦在現場出現，更質疑「無端白事鬧咩？」。

面對劉馬車長達數十分鐘的謾罵，一向「好好火」的九記老闆這次選擇「忍火」，並未與他發生正面衝突，而是直接報警處理。警方到場後將劉馬車勸離餐廳，並登記其個人資料，事件才告一段落。

網民質疑行為過激︰打住正義旗號 周圍賺流量

劉馬車這次踩場事件，雖然最終得以和平方式解決，但「火爆」老闆的冷靜處理方式顯然成為焦點。事件亦引起網民熱烈討論，不少人批評劉馬車是「打住正義旗號做無意義嘅事，周圍賺流量」，認為其行為過激，「真係唔驚人告佢誹謗」。但亦有小部分網民認為他「癲得嚟係幾好笑」，甚至「幾欣賞佢夠膽一個人去搞」，佩服他敢於直接挑戰名店的膽量。

資料來源︰劉馬車@YouTube