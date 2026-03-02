恆香免費送老婆餅！3月四個指定日子專享！符一條件消費即送心形老婆餅一個

老字號連鎖餅家「恆香老餅家」絕對榜上有名，憑藉其每日新鮮出爐、品質上乘的中式餅食，特別是馳名中外的老婆餅，成功俘虜了幾代香港人的心。 為回饋顧客，恆香老餅家特別在三月份舉辦「老婆餅節」，在４個指家日子大送「心形老婆餅」。

恆香老婆餅節！3月限定 伴侶到店消費即送「心形老婆餅」

「恆香老婆餅節」活動橫跨三月四個特別日子，包括元宵節（3月3日）、國際婦女節（3月8日）、白色情人節（3月14日），並一直延伸至國際幸福日（3月20日）。在這四個指定的「幸福日子」裡，只要兩位顧客以「伴侶形式」一同前往指定的恆香門市，並作出任何金額的消費，即可當場免費獲贈滿載「幸福味道」寓意的「心形老婆餅」一個。這個推廣活動不設最低消費門檻，旨在讓更多人能輕鬆分享這份甜蜜。

即日元朗烘焙！心形老婆餅增幸福感

恆香老婆餅之所以能成為經典，全賴其對傳統製餅工藝的堅持。 每個老婆餅均由經驗豐富的師傅人手製作，外皮採用了傳統的水油皮和油酥皮技術，經過反覆摺疊和擀壓，才能焗製出層次分明、酥到掉渣的完美口感。 內餡則以清甜軟糯的糖冬瓜茸為主，甜度恰到好處。 這次活動贈送的心形老婆餅，更是為這款經典小食增添了一份浪漫與溫馨，幸福感滿滿！

恆香老婆餅節優惠詳情

