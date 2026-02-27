一田超市推7天新鮮食品退貨保證！ 食材限時低至63折、會員再賺5倍積分

近年內地電商大舉攻港，不少推出「7天無條件退貨」政策，成為市場新趨勢，「養大」了消費者的購物期望。本地日系超市龍頭一田近日亦隆重推出「一田新鮮宣言」，破天荒為新鮮食材提供七天退貨保證，以三重品質監控力證產品質素。今次更因應推出新政策，精選多款環球人氣食材以低至63折進行推廣，包括獨家發售的珍寶藍莓、熊本熊蜜糖番薯、多款優質和牛及豚肉等，絕對是入貨的好時機。

一田超市新招搶客！ 新增新鮮食品7天退貨保證

為了讓消費者食得安心，「一田新鮮宣言」的背後有著一套嚴格的三重品質監控機制。首先，採購團隊會親身從全球搜羅最時令優質的食材；接著，產品到港後，倉庫及前線銷售員會進行第二重品質檢查；最重要的是，全線新鮮食品均享有七天退貨保證，從採購到售後服務都為品質把關，樹立了超市鮮貨的新標準。

藍莓、和牛、黑毛豬、三文魚限時低至63折！

一田精選了五大皇牌新鮮食材，並提供豐富的產品知識，讓顧客在品嚐美味的同時，也能了解食材的價值。推廣期由即日起至2026年3月19日，一田GOLD金會員凡購買指定新鮮食材，更專享5倍積分優惠。

摩洛哥 Sierra Gold 筒裝珍寶藍莓 (200克)：特價$38/筒；$68/2筒 (69折)

來自非洲最大單一藍莓農場，果實碩大飽滿。Sierra Gold自家研發的品種，保證了每一顆藍莓的最高品質。

優惠期：2月27日至3月19日

熊本熊 蜜糖番薯 (500克)：特價$22.9/包 (77折)

口感綿密細緻，帶有濃郁的甜味與栗子般的獨特香氣，不論是烤、蒸或煮都非常美味。

優惠期：2月27日至3月5日

優質豚肉系列

本農 本地新鮮黑毛豬：特價$18-$22/100克 (79折)：在香港飼養及屠宰，以黃豆粉及粟米等自然飼料餵養，絕不含激素或化學添加劑。

澳西班牙 急凍黑毛豬 (薄切豬扒/豬鞍架)：特價$65.9/包；$120/2包 (63折) ：脂肪分佈平均，肉質嫩滑，適合各種家常菜式。

優惠期：2月27日至3月5日

澳洲精選和牛

澳洲 M5 和牛肩胛小排火鍋片：特價$88/包 (89折)：經過超過300日的天然穀物飼養，油花細緻，口感豐富而不油膩。

澳洲 急凍和牛漢堡 (換購價)：$25/包 (79折)：以黃金肥瘦比例製成，無添加激素且不含麩質，肉質濕潤多汁。

優惠期：2月27日至3月19日

急凍三文魚：急凍三文魚日式切件 (3件裝)：特價$49.9/包 (64折)、蘇格蘭 急凍去皮三文魚切粒 (250克)：特價$35/包 (72折)

一田薈萃了來自挪威、蘇格蘭等地的三文魚，提供去皮、切件、切粒等多種選擇，並確保產品符合可持續捕撈標準，保護海洋生態。

優惠期：3月6日至3月19日 (不同款式優惠期各異)

人氣希臘乳酪

集合MOVENPICK、KOLIOS、Chobani等知名品牌，採用優質奶源及傳統配方製成，口感濃厚幼滑，是製作健康早餐或奶昔的最佳拍檔。

MOVENPICK 希臘式乳酪 (400克)：特價$75/2杯 (69折)

KOLIOS 希臘乳酪 (150克)：特價$40/2杯 (69折)

Chobani 希臘乳酪 (160克)：特價$42/2件 (73折)

優惠期：2月27日至3月19日 (不同品牌優惠期各異)

一田超市優惠詳情

店鋪資料：全線一田超市

推廣日期：即日起至2026年3月19日 (各別產品優惠期請參考上文)

條款細則： 一田GOLD金會員購買「一田新鮮宣言」指定新鮮食材種類，即賺5倍積分。 所有優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。



資料來源：YATA 一田｜現代日式生活百貨

