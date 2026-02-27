Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

姚姚酸菜魚全線結業！內地連鎖品牌攻港4年 4分店相繼執笠 網民：返大陸食喇

飲食
再有攻港內地連鎖食肆結業離場！近年不少內地餐飲品牌攻港，惟部份出現「水土不服」或不敵港人北上消費熱潮，經營環境困難。繼西塔老太太後，內地連鎖酸菜魚品牌「姚姚酸菜魚」近日亦傳出最後一間分店結業的消息，意味著該品牌將全面撤出香港市場。

姚姚酸菜魚尖沙咀分店3月結業！店址獲人氣火鍋品牌頂租

「姚姚酸菜魚」是內地人氣酸菜魚品牌，於2022年進軍香港。其位於尖沙咀海港城的最後一間分店，近日傳出結業消息，即將於3月15日結束營業。據店員透露，該分店面臨租約期滿，老闆原意繼續經營，但不獲業主續租，最終無奈結業離場。

店員指尖沙咀店開業四年，一直深受食客歡迎，結業消息傳出後不少熟客大感不捨。店員又透露，商場業主將打通姚姚酸菜魚及旁邊店舖的舖位，改租給另一人氣火鍋品牌「牛気」：「我哋老闆話租唔到兩間舖咁大，咪唯有走。」

攻港四年開四分店 網民：返大陸食都得

「姚姚酸菜魚」的招牌酸菜魚，標榜採用多肉少刺新鮮鱸魚，配以秘製湯底和經過90日醃製的水東新酸菜，更聲稱每條魚均有「身份證」，讓食客可以追溯其來源。品牌進軍香港四年，全盛時期在港九新界擁有多達四間分店，版圖遍及尖沙咀、銅鑼灣、屯門及青衣，惟近年相繼結業。

對於「姚姚酸菜魚」全線結業，網民議論紛紛。有網民直言：「有4年都偷笑，以為一年，其實啲商家有冇調查清楚，香港人鐘意食乜？乜都想嚟香港開分店，根本想食嘅人只會北上食」。亦有網民憶述該店在疫情期間「生意好火爆」，「當時每次去海港城都見到排曬隊」，但通關後，港人能夠「直接過深圳食同一個餐廳但係平翻幾倍喔」，導致生意大不如前。

不少人認為「姚姚酸菜魚」在香港的定價過高，未能吸引本地食客。有網民表示：「你估香港人真係鍾意食佢哋啲嘢咩，只係鍾意佢哋喺內地嘅價錢，性價比高咋，內地品牌香港價錢，咁點解我唔食返香港嘢？」

 

姚姚酸菜魚

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場2樓2307號舖
營業時間：星期一至日 11:30 - 21:30
最後開業日期：2026年3月15日

 

圖片來源：Yaoyao 姚姚酸菜魚

 

同場加映：內地客香港過年飲茶遇文化衝擊！疑做漏1事「位都不給擺好」 網民：可能人手不足

 

 

 

